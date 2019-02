Dogodilo se na današnji dan - 23. veljače

Gutenbergova Biblija 1455. godine postala je prva knjiga zapadne civilizacije štampana na pokretnom tiskarskom stroju.

1836. godine u San Antaniju u Teksasu počela je opsada Alama. Meksički predsjednik Antonio Lopez de Santa Anna pred malenu misiju u koju se sklonilo do 260 Teksašana, doveo je vojsku od oko 1.500 pješaka i konjanika. Do kraja opsade, koja je završila 6. ožujka padom tvrđave, ubijeni su gotovo svi branitelji među kojima su bili Davy Crockett i James Bowie, a meksički gubici popeli su se na 600 mrtvih i ranjenih.

U Francuskoj je 1898. godine, nakon što je napisao J'accuse, zatvoren pisac Emile Zola. U pismu je optužio francusku vladu za antisemitizam i nepravedno zatvaranje kapetana Alfreda Dreyfusa.

Kuba je 1903. godine, nakon gubitka rata SAD-u prepustila zaljev Guantanamo.

Čikaški odvjetnik Paul Harris 1905. godine sastao se s trojicom poslovnih ljudi na ručku tijekom kojeg je osnovan Rotary Club, prvi klub takve vrste u svijetu.

1917. godine u Sankt Petersburgu su izbile prve demonstracije koje su označile početak februarske revolucije.

Benito Mussolini je 1919. godine osnovao talijansku Fašističku stranku.

Fotograf Joe Rosenthal na Iwo Jimi je 1945. godine snimio poznatu fotografiju Podizanje zastave koja je kasnije osvojila Pulitzerovu nagradu.

1947. godine osnovana je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) koja je za industrijske i komercijalne ISO standarde širom svijeta.

1987. godine u Velikom Mageljanovom oblaku primijećena je eksplozija supernove SN 1987A što je bio prvi događaj tog tipa koji su moderni astronomi dobili priliku promatrati iz relativne 'blizine'.

Tijekom Zaljevskog rata 1991. godine kopnene trupe prešle su saudijsku granicu i ušle u Irak što je predstavljalo početak kraja tog sukoba.

Osama bin Laden 1998. godine objavio je fetvu i pozvao cijeli muslimanski svijet na Jihad protiv Židova i 'križara', kako je nazvao Europljane i Amerikance.

Ugarsko-hrvatski kralj Matija Korvin rođen je 1443. godine u Kolozsváru. U narodu je, unatoč apsolutne monarhije koju je uspostavio, ostao zapamćen kao 'dobri kralj'. Barokni kompozitor George Frideric Handel rođen je u Halleu u pruskom Magdeburgu 1685. godine. César Ritz, Švicarac koji je osnovao poznati Hotel Ritz, rođen je 1850.godine. Poznati američki redatelj Victor Fleming, od čijih je brojnih radova dovoljno spomenuti Zameo ih vjetar, rođen je u Pasadeni u Kaliforniji 1889. godine. Otokar Keršovani, hrvatski publicist rođen je 1902. godine u Trstu. Douglas "Doug" Moench , strip crtač najpoznatiji po radu na stripu Batman, rođen je Chicagu 1948. godine. Američki glumac Neal McDonough, u čiji rad spadaju Band of Brothers, Star Trek: First Contact i Minority Report, rođen je 1966. godine u Dorchesteru u Massachusettsu. Škotska glumica Kelly Macdonald, poznata po ulozi u filmu No Country for Old Men, rođena je u Glasgowu 1976. godine. Američka glumica Dakota Fanning, poznata po ulogama u filmovima "Ja sam Sam", "Rat svjetova" i "Charlotteina mreža", rođena je 1994. godine.