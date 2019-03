Dogodilo se na današnji dan - 16. ožujka

Portugalski moreplovac i istraživač Ferdinand Magellan je 1521. godine sa 150 mornara došao do otoka Homonhon postavši tako prvi Europljanin koji je došao do Filipina. Nakon mjesec i pola dana smrtno je stradao u bitci kod Mactana.

Nogometni klub Wanderers postao je 1872. godine prvi osvajač FA Kupa, najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. U finalnoj utakmici odigranoj na stadionu Oval u londonskom Kenningtonu svladali su klub Royal Engineers rezultatom 1:0.

Američki fizičar Robert Goddard lansirao je 1926. godine u Auburnu u Massachusettsu prvu svjetsku raketu pogonjenu tekućim gorivom.

Adolf Hitler je 1939. godine iz praškog dvorca proglasio Češku i Moravsku njemačkim protektoratom. Područje je uz dan ranije proglašenu Slovačku Republiku, još jednu nacističku marionetsku državu, postalo sastavnim dijelom Hitlerove Velike Njemačke.

Nacistički znanstvenici su 1942. godine lansirali raketu V-2 (Vergeltungswaffe 2). To je bila prva svjetska balistička raketa i prvi ljudski proizvod koji je dosegao suborbitalnu granicu svemira, te se smatra pretečom svih modernih raketa.

U gradiću Cilaos na francuskom otoku Réunion u Indijskom oceanu 1952. godine u jednom je danu palo 1.870 mm kiše, najveća zabilježena količina padalina u povijesti.

U vijetnamskom zaseoku Sơn Mỹ američki su vojnici 1968. godine izvršili masovno ubojstvo između 350 i 500 nenaoružanih civila, događaj poznat pod nazivom My Lai masakr. Mnoge od žrtava bile su pretučene i seksualno zlostavljane prije smaknuća, a od 26 vojnika optuženih za zločin samo je jedan osuđen na 3 godine zatvora.

Supertanker Amoco Cadiz 1978. godine nasukao se na Portsall Rocks, 5 kilometara od Bretanje, nakon čega je puknuo na dva dijela rezultirjući 5. najvećom havarijom tankera u povijesti.

Kurdski grad Halabja u Iraku 1988. godine tijekom Iransko-Iračkog rata, napadnut je od strane iračke vojske kombinacijom raznih kemijskih oružja prilikom čega je ubijeno oko 5.000 osoba, većinom civila, dok je oko 10.000 ozlijeđeno. Režim Saddama Husseina za napad je optužio Iran, obrazloženje je prihvaćeno od strane SAD-a dok je reakcija međunarodne zajednice izostala.

Američka savezna država Mississippi 1995. godine službeno je ratificirala 13. amandman postavši tako zadnja država SAD-a koja je odobrila ukidanje ropstva.

2003. godine u sklopu prosvjeda protiv rata u Iraku održano je najveće koordinirano svjetsko bdjenje koje je uključivalo više od 6.000 skupova u preko 100 zemalja.

Njemački fizičar Georg Simon Ohm, stvaraoc Ohmovog zakona, znanstvenik prema kojemu je nazvana mjerna jedinica za električni otpor, rođen je 1787. godine u Erlangenu. Istarski biskup Juraj Dobrila, tiskar i dobročinitelj koji se zalagao za prava Hrvata i Slovenaca u Istri, te za uvođenje slavenskih jezika u škole i javni život, rođen je u Velom Ježenju 1812. godine. Francuski književnik Sully Prudhomme, koji je djelovao u doba parnasovstva, pokreta koji je htio obnoviti eleganciju romantizma u francuskoj poeziji, rođen je u Parizu 1839. godine. Nacistički liječnik Josef Mengele, koji je zbog svojeg rada u Auschwitzu i drugim koncentracijskom logorima stekao nadimak Anđeo Smrti, rođen je 1911. godine u Günzburgu. Talijanski filmski redatelj i scenarist Bernardo Bertolucci, autor filmskih klasika kao što su Posljednji tango u Parizu, Posljednji kineski car i Mali Buda, rođen je 1941. godine u Parmi. Američki glumac portorikanskog podrijetla Henry Enrique "Erik" Estrada, poznat po ulogama u serijama Kojak, CHiPs, Baywatch te mnogim filmovima, rođen je u New Yorku 1949. godine. Američki filmski redatelj Gregor "Gore" Verbinski, poznat po radu na filmovima The Ring, The Weather Man, te serijalima Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Dead Man's Chest i At World's End, rođen je 1964. godine u Oak Ridgeu u Tennesseeju. Američka glumica Lauren Helen Graham, najpoznatija po ulozi Lorelai Gilmore u seriji Gilmore Girls, rođena je 1967. godine u Honoluluu na Havajima.