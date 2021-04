Dobitnici Oscara 2021.

Oscari su ove godine bilo presloženi na najbolji mogući način kako bi se udovoljilo raznoraznim mjerama, pa je izgledalo malo čudno, ali ipak dobro.

Pogledajte popis svih dobitnika Oscara ove godine.

Najbolji film: Zemlja nomada

Režija: Chloé Zhao (Zemlja nomada)

Glavna muška uloga: Anthony Hopkins (Otac)

Glavna ženska uloga: Frances McDormand (Zemlja nomada)

Sporedna muška uloga: Daniel Kaluuya (Juda i crni mesija)

Sporedna ženska uloga: Yuh-Jung Youn (Minari)

Originalni scenarij: Djevojka koja obećava (Emerald Fennell)

Adaptirani scenarij: Otac (Christopher Hampton i Florian Zeller)

Animirani film: Duša

Međunarodni film: Još jedna runda (Danska)

Dokumentarni film: Hobotnica i ja

Kratkometražni dokumentarni film: Colette

Kratkometražni igrani film: Two Distant Strangers

Kratkometražni animirani film: If Anything Happens I Love You

Originalna glazba: Duša (Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste)

Originalna pjesma: "Fight For You" (Juda i crni mesija); glazba H.E.R. i Dernst Emile II, tekst H.E.R. i Tiara Thomas

Zvuk: Zvuk metala

Scenografija: Mank

Fotografija: Mank

Šminka: Ma Rainey: majka bluza

Kostimografija: Ma Rainey: majka bluza

Montaža: Zvuk metala

Vizualni efekti: Tenet