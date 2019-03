Djeci sa sindromom Down građani uz pomoć Zvijezde donirali 101.533,40 kuna

Čak 101.533,40 kuna prikupili su građani kupnjom Zvijezdina suncokretova ulja tijekom veljače i ožujka u sklopu kampanje #budiZvijezdapomoziDown. Tijekom kampanje prodano je 507.667 Zvijezdina suncokretova ulja s etiketom koju je oslikao 9- godišnji Noa Oliverić, štićenik Udruge za sindrom Down - Zagreb.

Od svake kupnje suncokretovog ulja s limitiranom etiketom Zvijezda je donirala 20 lipa Hrvatskoj zajednici za sindrom Down. Kampanja je pokrenuta nastavno na prijateljstvo osoba sa sindromom Down koje traje već četvrtku godinu, a povodom proslave 20. godišnjice Udruge za sindrom Down Zagreb te obilježavanja Svjetskog dana sindroma Down.

- Neopisivo smo sretni što Zvijezda podržava aktivnosti naših volontera i roditelja i što kroz ovo prijateljstvo uspješno radimo na senzibilizaciji i edukaciji javnosti o sindromu Down kako bismo svojim štićenicima omogućili još kvalitetniji život, izjavila je Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske zajednice za sindrom Down prilikom primitka donacije.

- S udrugama za sindrom Down surađujemo već četvrtu godinu i neizmjerno nam je drago što su nam ukazali povjerenje. Kroz to smo prijateljstvo mnogo naučili, izjavio je Tihomir Adam, direktor društva Zvijezda d.d. prilikom uručenja donacije predsjednici Hrvatske zajednice za sindrom Down koja će sredstva rasporediti između osam udruga za sindrom Down koje djeluju u Hrvatskoj.

Hrvatska zajednica za sindrom Down krovna je organizacija za udruge za sindrom Down, a svojim djelovanjem nastoji promovirati integraciju, jednakost i pravo izbora za osobe sa sindromom Down kroz niz tečajeva, predavanja i edukacija.