Crveni predmet žudnje, a nije ruž!

Svaku modnu sezonu obilježi jedan komad bez kojeg ne možemo i oko kojeg se vrte sve kombinacije. Nekad su to cipele, nekad jakna ili kaput, a ove sezone će to sigurno biti mala crvena torbica koja je već osvojila ormare poznatih fashionistica. Riječ je o klasičnom modelu torbice čistih linija koja će oduševiti sve žene vjerne klasici i jednostavnim modelima bez suvišnih dodataka.

Mala kožna lakirana torbica iz ELFS kolekcije torbi jedina je torbica koju trebamo ove jeseni, a podići će svaki look. Modni detalji svakom outfitu daju završni touch i podignu kombinaciju, a posebno mini torbice koje su u posljednjih godina postale nezaobilazni 'it' detalj dnevnih i večernjih outfita. Oblikovana s besprijekornom preciznošću, ova torbica je oličenje minimalizma u njegovom najekstravagantnijem obliku. Njena bogata crvena nijansa, koja asocira na strast i energičnost, nije samo boja već poruka samopouzdanja i odvažnosti. Crvenu lakirana torbicu nose samo oni s puno modnog samopouzdanja, a to je glavni trend svake sezone.

Savršena za sve prilike, od luksuznih, večernjih gala do dnevnih casual šetnji po gradu, ELFS malena crvena torbica jednostavno govori dovoljno. Zlatni akcenti i diskretno pozicionirani logo daju dozu sofisticiranosti, dok savršeno pravilni šavovi i oblik torbice donose balans između elegancije i funkcionalnosti. Unutrašnjost je promišljeno dizajnirana kako bi vam omogućila dovoljno prostora za sve nužne sitnice, bez narušavanja njene elegantne forme. Ovaj dragulj među torbicama je više od modnog dodatka - to je statement komad ove jeseni za sve koji žele poslati poruku elegancije i besprijekornog stila! ELFS malena crvena torbica je tu da vas izdvaja iz mase, svaki put.

ELFS malena crvena torbica dostupna je u svim ELFS trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Opatiji, Dubrovniku i Hvaru kao i na webshopu ELFS.HR.