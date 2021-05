Crew Dragon vratio astronaute s ISS-a

Kapsula Crew Dragon odvojila se od ISS-a u 2.35 sati po srednjoeuropskom vremenu. Povratak na Zemlju trajao je oko 6 i pol sati.

Četvero astronauta sletjelo je u Meksički zaljev u nedjelju u 2.57 sati po mjesnom vremenu (8.57 sati po srednjoeuropskom). Baš kao što je i bilo predviđeno, kapsula je pala u more blizu Floride.

- Uvježbani smo za izvlačenje posade po danu i po noći, istaknuo je Steve Stich, voditelj programa za komercijalne letove NASA-e, odgovarajući na upit uoči polaska kapsule.

Amerikanci Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker i Japanac Soichi Noguchi bili su u studenom 2020. prvi astronauti "operativne" misije koje je na ISS prevezla svemirska kompanija Elona Muska nametnuvši se kao NASA-in nezaobilazni partner.

Još je dvoje Amerikanaca 2020. u Dragonu stiglo na međunarodnu stanicu u dvomjesečnu pokusnu misiju. Bio je to prvi let na ISS iz Sjedinjenih Država od završetka programa Space Shuttle 2011. i prvi let s posadom koji je osigurala privatna tvrtka.

Ovaj put se SpaceX-om prva redovna misija vraća na Zemlju.

I za kraj, astronauti će biti na istom brodu Dragon nazvanom "Resilience" koji ih je lansirao u orbitu i kojim se SpaceX, nakon popravka, planira ponovo koristiti u drugim misijama.

Prva posada je napustila ISS kada je američka tvrtka prošlog tjedna dovezla drugu redovnu misiju u kojoj je astronaut Europske svemirske agencije Thomas Pesquet.