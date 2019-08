Chandrayaan-2 ušla u Mjesečevu orbitu

Indijska letjelica Chandrayaan-2 uspješno je ušla u Mjesečevu orbitu, što je još jedan veliki korak prema krajnjem cilju, spuštanju rovera na neistraženi Mjesečev južni pol.

To znači da će letjelica obilaziti Mjesec do 7. rujna kad će pokušati realizirati "meko slijetanje". Ako uspije, Indijska svemirska istraživačka organizacija (ISRO) Indiji će zajamčiti četvrto mjesto među nacijama koje su osvojile Mjesec, nakon SAD-a, Rusije i Kine.

Zbog specifične i zamršene misije spuštanja rovera na južni pol našega najvećeg prirodnog satelita, znanstvenici i inženjeri ISRO-a morali su pokazati zavidno umijeće i znanje.

Kako su objasnili iz ISRO-a, specifično vrijeme namještanja u orbiti zahtijevalo je precizno usporavanje letjelice.

Da se letjelica Mjesecu približavala prevelikom brzinom, njegovo gravitacijsko privlačenje ne bi bilo dovoljno za stabilizaciju svemirske letjelice i ona bi nepovratno otplovila u bespuća svemira.

S druge strane, da je "kočnica" pritisnuta prenaglo, Chandrayaan-2 bi se srušio jer ne bi mogao savladati Mjesečevu gravitaciju.

Indija je do lunarne orbite s letjelicom Chandrayaan-1 stigla još 2008. No uspješno slijetanje Chandrayaana-2 na Mjesečev južni pol Indijcima bi utrlo put za lansiranje misije s posadom do 2022. te za slijetanje na Mars.