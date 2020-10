Celulit se može smanjiti

Celulit je veliki neprijatelj dosta žena, a njegovo suzbijanje je dugotrajno, ali i moguće. Iako ne postoji jednostavan recept kako se riješiti celulita, postoji niz različitih metoda koje mogu pomoći u njegovoj manjoj vidljivosti.

Teško da će celulit u potpunosti nestati, ali barem neće biti toliko vidljiv, što je također veliki uspjeh.

Mnoge žene traže načine kako se riješiti celulita, a uz nekoliko kućnih pripravaka i puno truda sve je moguće.

Kako nastaje celulit?

Celulit je kvrgasto udubljenje na koži koje se može vidjeti na bedrima, prsima, donjem dijelu trbuha ili pak na nadlakticama. Ono nastaje kada masne stanice proguraju srednji sloj kože koji se naziva dermis.

Najveću ulogu u nastanku celulita imaju hormoni, genetika, tip tijela kao i tekstura kože.

Češće se pojavljuje kod žena nego kod muškaraca. Čak više od 85 posto žena starijih od 21 godinu imaju celulit. Mogu ga imati žene bilo koje tjelesne težine i oblika tijela. Najčešće nastaje u vrijeme puberteta, a s godinama se povećava jer koža gubi svoju elastičnost.

Na celulit utječe i način života. Tako ga može uzrokovati loša prehrana, neaktivnost, spori metabolizam, dehidracija, loša cirkulacija ili razina masti u tijelu.

Kako se riješiti celulita?

Ne postoji jednostavan način kako se riješiti celulita. Ipak, postoji nekoliko načina kako se celulit može smanjiti. Za to je važna upornost, ali i strpljenje. Rezultati mogu biti vidljivi nakon tjedan dana, ali i tek nakon godinu dana.

Masaža - postoje masaže i tretmani koji su namijenjeni upravo suzbijanju celulita. Ovdje je važna ustrajnost te redovit odlazak na nekoliko takvih tretmana. Masaža može smanjiti celulit poboljšavanjem limfne drenaže.

Pijte puno vode - s obzirom na to da do celulita dolazi zbog dehidracije, voda je vrlo važan faktor. Ovako ćete stalno unositi tekućinu u tijelo, a to će se odraziti i na cijeli organizam

Piling od kave ili šećera - također, možete i doma napraviti piling od taloga kave. Kava je bogata antioksidansima te potiče cirkulaciju i može utjecati na teksturu kože. Osim toga, s obzirom na to da je talog grublji, on uklanja mrtve stanice kože i koža djeluje glađe. Jednostavno pomiješajte malo vode s talogom, a ako želite dodatno nahraniti kožu dodajte malo kokosovog ili maslinovog ulja. Lagano masirajte prstima pripravak na bedrima nekoliko minuta te isperite. Možete napraviti i piling od šećera, kokosovog ulja i eteričnog ulja limunske trave.

Posebne kreme - iako postoje mnoge kreme koje imaju anticelulitno djelovanje, one same neće u potpunosti ukloniti celulit, već će samo malo zategnuti kožu pa će celulit biti manje primjetan. Sastojak koji je odličan za razbijanje celulita je kofein pa provjerite da ga vaša krema sadrži. Osim toga, još neki sastojci mogu pomoći u smanjenu celulita, a to su vitamin A, vitamin E i vitamin C, karnitin, retinol te forskolin.

Vježbanje - vježbanje može smanjiti vidljivost celulita. Važno je izvoditi vježbe za cijelo tijelo te kombinirati vježbe snage i aerobne vježbe. Osim toga, u učvršćivanju tijela vam može pomoći i hodanje, bicikliranje, planinarenje, trčanje ili plesanje. Koju god aktivnost odaberete, nećete pogriješiti.