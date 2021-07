Branson i Bezos idu u svemir

Richard Branson i Jeff Bezos osnovali su svoje tvrtke Virgin Galactic i Blue Origin početkom stoljeća, a sada su obojica naumili otisnuti se u svemir u svega nekoliko dana razlike.

Rezultat paralelnog razvoja tvrtki i žestokog suparništva dvojice poduzetnika, putovanja označavaju prekretnicu u industriji svemirskog turizma u nastajanju.

Iako su milijarderi među prvim putnicima, njihov krajnji cilj je omogućiti stotinama bogatih klijenata da se vlastitim očima nekoliko minuta dive Zemlji iz svemira.

Oni neće biti prvi bogataši u svemiru.

Amerikanac mađarskog podrijetla Charles Simonyi i Guy Laliberte, kanadski suosnivač tvrtke Cirque du Soleil, proveli su nekoliko dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji 2007. odnosno 2009., ali su letjeli ruskim Sojuzom.

Bezos i Branson bit će prvi koji će u svemir otići privatnim svemirskim tvrtkama koje su sami osnovali.

- Jednostavno je nevjerojatna, predivna slučajnost da idemo gore u istom mjesecu, rekao je Branson u intervjuu za The Washington Post, dodajući da njegova odluka da pomakne let na 11. srpnja "iskreno nije" donesena kako bi pretekao osnivača Amazona, čije je putovanje predviđeno za 20. srpnja.

Postati astronaut

Branson polijeće u nedjelju iz baze u Novom Meksiku pod nazivom SpacePort America. Vrijeme još nije objavljeno, ali je tvrtka kazala da će livestream početi u 7 sati po mjesnom vremenu, što je 15 sati po srednjoeuropskom. Zrakoplov nosač polijeće s piste i pušta svemirski brod VSS Unity na visini od 15 kilometara. Dva pilota VSS Unityja pale raketne motore koji će letjelicu ponijeti preko 80 kilometara visine koju SAD smatra granicom svemira. Putnici, Branson i još trojica djelatnika Virgin Galactica moći će se odvezati i uživati u bestežinskom stanju nekoliko minuta. Letjelica će se potom vratiti na pistu s koje je krenula.

Branson želi procijeniti iskustvo za buduće klijente koje se očekuje od 2022. Oko 600 ljudi već je kupilo karte čija se cijene kreće od 200.000 do 250.000 američkih dolara.

- Kada se vratimo, objavit ću nešto jako uzbudljivo kako bih više ljudi pružio priliku da postanu astronauti, obećao je.

Minimalna obuka

Blue Origin lansirat će svoju letjelicu 20. srpnja, na godišnjicu prvog slijetanja na Mjesec 1969. Raketa New Shepard nosi ime po Alanu Shepardu, prvom Amerikancu u svemiru.

Nakon polijetanja, kapsula, koja može nositi do šest članova posade, razdvojit će se od motora i provesti četiri minute na visini od 100 kilometara, Karmanovoj granici, što je međunarodno prihvaćena granica svemira. Komercijalni zrakoplovi obično lete na visini od 10 kilometara. Kapsula će se vratiti na Zemlju s tri velika padobrana. U njoj će biti osnivač Amazona, njegov brat Mark, 82-godišnja avijatičarka Wally Funk i tajanstveni dobitnik karte prodane na aukciji za 28 milijuna američkih dolara. To će biti prvo lansiranje New Sheparda s ljudskom posadom. Virgin Galactic imao je tri leta s posadom.

Suprotno od suparničkog SpaceX-a, koji planira ambicioznija putovanja za turiste koja će trajati po nekoliko dana, suborbitalni letovi Virgin Galactica i Blue Origina zahtijevaju minimalnu obuku. No premda ga se već godinama najavljuje, era svemirskog turizma ovisi o uspjehu ovih testnih letova. Godine 2014. srušila se letjelica Virgin Galactica ponijevši u smrt pilota, što je izazvalo veliko kašnjenje programa. Još jedan takav tragični događaj mogao bi biti njegov kraj.