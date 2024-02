Bombay Bicycle Club nastupa na INmusic festivalu

Bombay Bicycle Club su osnovali Jack Steadman, Jamie MacColl, Suren de Saram i Ed Nash u sjevernom Londonu. Debitantski album, 'I Had the Blues But I Shook Them Loose' objavljen je pod okriljem izdavačke kuće Island 2009. godine i dočekan hvalospjevima svjetske glazbene kritike, uključujući NME-a, Uncuta i druge.

Tijekom godina karijere eksperimentiraju brojnim žanrovima, uključujući folk, elektroniku i indie rock. Četvrti studijski album, 'So Long, See You Tomorrow', objavljen 2014. godine, dosegnuo je sam vrh ljestvice albuma u Velikoj Britaniji i poveo ih na svjetsku turneju kroz Europu, Aziju, Australiju i SAD. Nakon 10 godina karijere članovi benda su odlučili napraviti stanku i posvetiti se vlastitim projektima.

Povratak stvaranju nove zajedničke glazbe su najavili 2019. godine i krenuli u produciranje najnovijeg studijskog albuma, 'My Big Day' koji je objavljen 2023. godine. Svoj šesti studijski album Bombay Bicycle Club su opisali: '...kada slušate 'My Big Day', nadamo se da ćete čuti zvuk četiri najbolja prijatelja koji nalaze radost u zajedničkom stvaranju glazbe i eksperimentiranju.'

Bombay Bicycle Club su u Hrvatskoj premijerno nastupili na INmusic festivalu 2014. godine, a njihov povratak upotpunit će već impresivan program povratničkog izdanja INmusic festivala #16 uz već najavljene izvođače: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Viagra Boys, Dogstar, Gossip, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Sprints, Deadletter i Descartes a Kant!

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa.