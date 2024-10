Bolji uvjeti za poduzetnike

OTP banka i HAMAG-BICRO potpisali su sporazum o poslovnoj suradnji koji malim i srednjim poduzetnicima omogućuje povoljnije uvjete financiranja putem Nacionalnog jamstvenog programa „PLUS". Kao dugogodišnji partner malih i srednjih poduzeća, OTP banka ovim sporazumom dodatno jača svoju podršku razvoju poduzetničkih projekata i pruža im potrebnu financijsku sigurnost za jačanje poslovanja.

Program ima za cilj olakšati pristup financiranju mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji zapošljavaju do 250 zaposlenih i imaju godišnji poslovni prihod do 50 milijuna eura ili ukupnu imovinu do 43 milijuna eura. Kroz suradnju OTP banke i HAMAG-BICRO-a, poduzetnici će moći dobiti pojedinačna jamstva za kredite s ciljem financiranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, kratkotrajne imovine te obrtnog kapitala po povoljnijim kamatnim stopama. Također, poduzetnici mogu refinancirati postojeće kredite ugovorene kod drugih banaka pod povoljnijim uvjetima u OTP banci.

Program obuhvaća dvije mjere

Mjera A omogućuje jamstva do 2 milijuna eura za investicijske kredite s maksimalnom stopom jamstva do 80 % glavnice kredita. U okviru ove mjere izdaju se jamstva za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu (najviše 30 % od iznosa kredita). Također, dostupna je subvencija kamatne stope u okviru NPOO-a do 50 % ukupne redovne kamate za investicijske kredite s minimalnim rokom otplate od pet godina, namijenjene projektima zelene tranzicije, digitalizacije poslovanja te jačanja konkurentnosti i otpornosti, bez negativnog utjecaja na okoliš.

Mjera B odnosi se na jamstva za kredite za obrtna sredstva, s maksimalnim iznosom jamstva od 1 milijun eura i maksimalnom stopom jamstva do 50 % glavnice kredita.

Nacionalni jamstveni program „PLUS" bit će dostupan poduzetnicima do 31. prosinca 2026. godine, a sredstva za subvencioniranje kamatnih stopa iz NPOO-a bit će raspoloživa do iscrpljenja ili najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Potpisivanjem ovog sporazuma OTP banka i HAMAG-BICRO potvrđuju svoj zajednički cilj - jačanje hrvatskog gospodarstva kroz podršku malim i srednjim poduzetnicima. Nacionalni jamstveni program „PLUS" predstavlja ključni alat koji će omogućiti poduzetnicima lakši pristup financiranju i potaknuti njihovu inovativnost, rast i konkurentnost. U suradnji s HAMAG-BICRO-om, OTP banka nastavlja biti pouzdan partner u razvoju poduzetničkih inicijativa i jačanju ekonomske otpornosti cijele zajednice.