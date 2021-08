Boeing odgodio pokusni let bez posade na ISS

Brod je trebao poletjeti iz Cap Canaverala na Floridi u 13.20 sati (19.20 sati po srednjoeuropskom vremenu) pomoću rakete Atlas V koju je konstruirao konzorcij United Launch Alliance. No dva sata prije lansiranja Boeing je na Twitteru objavio da otkazuje let.

NASA je u priopćenju rekla da se misija ne otkazuje zbog nepovoljnih vremenskih prilika, već zbog tehničkih teškoća. Novi mogući termin za lansiranje je u srijedu u 12H57 (16H57 GMT).

Nakon završetka programa Space Shuttle 2011., NASA je posegnula za uslugama Boeinga i SpaceX-a kako se više ne bi trebala koristiti ruskim raketama za let na ISS.

SpaceX je dosad prevezao na ISS barem deset astronauta.

Boeing je pak kasnio. U prosincu 2019. tijekom prvog pokusnog leta, pogrješka u računalnom programu prouzročila je problem u paljenju pogonskih motora kapsule.

Steve Stich, voditelj programa komercijalnih letova NASA-e izrazio je prošli tjedan uvjerenje da će sve dobro proći.

"Starliner je super vozilo, no znamo koliko je to teško, ovo je ispitni let i siguran sam da ćemo nešto naučiti", rekao je.

Kapsula bi trebala prevesti na ISS više od 180 kg opreme i vratiti više od 250 kg na završetku misije u pustinji na zapadu Amerike.