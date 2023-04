Bioraznolikost je propala...

Znanstvenici kažu da su podcijenili posljedice klimatske krize i gubitka prirodnih staništa na životinjsku populaciju. Oporavak divljih životinjskih vrsta mogao bi trajati dulje nego se očekivalo, a ako se koraci ne poduzmu odmah, globalni ciljevi za spašavanje bioraznolikosti mogli bi biti izvan dosega, upozoravaju.

U prosincu prošle godine, gotovo 200 zemalja svijeta složilo se da će do kraja desetljeća zaustaviti nestajanje prirodnih površina. Postavili su ambiciozne ciljeve kako bi zaustavili gubitak bioraznolikosti i do 2030. godine zaštitili 30 posto mora i kopnenih površina na Zemlji.

"Ova analiza naglašava da je ispunjavanje tih ciljeva mnogo teže nego što smo mislili", kaže dr. Robin Freeman s instituta za zoologiju u Londonu. "Moramo korake poduzeti brže i pozabaviti se dodatnim elementima kako bismo te ciljeve postigli."

Studiju je objavio časopis Royal Society, a u njoj su se analizirali trendovi kretanja populacija više od 600 različitih vrsta ptica i sisavaca.

Znanstvenici su otkrili da su prethodni modeli u velikoj mjeri ignorirali desetljetne vremenske odmake prije nego postanu vidljive posljedice klimatskih promjena i nestanka staništa. To znači da je gubitak bioraznolikosti veći nego što smo prethodno mislili.

"Vidjeli smo odgođene efekte čak do 40 godina za velike sisavce i ptice," rekao je dr. Freedman. "To znači da, što dulje čekamo, to će više vremena trebati da se trendovi preokrenu."

Dobra vijest je da istraživanje sugerira kako bi brza reakcija po pitanju problema poput neodrživog izlova i pretjeranog iskorištavanja prirodnih resursa imala dalekosežne i odmah vidljive koristi. Danas izumire više biljaka i životinja nego u bilo kojem periodu ljudske povijesti.

U prosincu se ukupno 188 vlada zemalja svijeta obvezalo da će do 2030. ispuniti globalne ciljeve, uključujući smanjenje globalnog bacanja hrane za 50 posto do postupnog ukidanja subvencija koje štete bioraznolikosti.