Badnjak i doček Nove na Fuliranju

Blagdani uvijek donose veselje, jer to su trenuci za druženje s prijateljima i obitelji, opuštanje i odmor. Nije niti čudo da te dane svi očekujemo s nestrpljenjem i veseljem. Fuliranje se već priprema ugostiti drage ljude dobre volje, spremne za dobru zabavu, puno pozitive i čin-čin u najboljem društvu. Ako ste "last minute person" i još niste nabavili blagdanske poklone, čekamo vas na Rakijarnici s prefinim panettoneima, u Fuliranje korneru sa sitnicama, od kojih je toplo pri srcu i Photo Boothiqueu s originalnim poklonima. A ponekad je najljepši dar jednostavno povesti blisku osobu, s njom podijeliti trenutke na Fuliranju i zabilježiti ih jednom razigranom fotkom.

U petak, 24.12, već od 11 h program započinje najveselijim gradskim Badnjak partijem by Ozren Kanceljak Kanca, koji nas vodi na putovanje oko svijeta, u ritmu muzike za ples. Bit će to pravi glazbeni potpourri afro vala, latino beatova, pa sve do rocka, novog vala i disca. U rano poslijepodne uvest će nas uživo Brass Kvintet Schoenkopf - svoje će dahove i prste ujediniti nekoliko akademskih glazbenika od 14 do 15 h, uz popularne blagdanske melodije. Izmjenjuju se s Kancom sve do 17 h, kada kormilo preuzima DJ Jazzozo i usmjerava ga do 22 h. Od 11 do 23 h naši ugostitelji, osim uobičajene ponude, spravljaju prave oblizeke: Taika vas čeka u svom ribljem carstvu s kozicama, lososima i Jakobovim kapicama, dok Good Kut svom meniju dodaje i lignje. Ljubitelji jela na žlicu prošetat će do kućice Esplanade i guštati u bakalaru na bijelo i na crveno. Vrsni riboljupci zastat će kod kućice Restača - mirisat će tuna steak, pašteta od bakalara i kamenice, a pripremaju i posebno iznenađenje: TAČ fritule, spravljene po receptu gđe. Vesne Miletić, koje su pronašle svoje mjesto u Božićnom Michelinovom prilogu tradicionalnih Božićnih kolača. Želite li ostati u formi, svratite 25.12. na Božić i zaplešite uz DJ'a Stanka Bondžu koji je s vama od 17 do 22 h, a blagdanski smo raspoloženi sve do 23 h.

A tek Stara godina 31.12. - nju ispraćamo od 11 h ujutro, metlom, pjesmom, dobrim vibracijama, plesom i tako sve do 13 h kad nam stiže pojačanje - Ljetno kino s live svirkom, a iza njih slijedi DJ Škrinjica s laganim zagrijavanjem za Novu. Od 19 h Robert Mareković nastavlja sa zagrijavanjem za Novu 2022. s najvećim hitovima i najpopularnijom glazbom, uz koju jedino sretni možete biti i smiješak ne možete skriti.

Osim brojnih već opjevanih delicija na 12 ugostiteljskih kućica, od kobasica, sendviča, burgera, kroketa do plant based oblizeka, očekuje vas raskošna ponuda toplih napitaka - kombinacija ginova i rakija s čajevima, punčevi, kuhana vina, čak četrdeset vrsta rakija, pravi Božićni kokteli i naravno pjenušci i šampanjci.

Novu pozdravljamo do 01 h ujutro i što još reći osim motivirajućih riječi Brada Parsleya: Sutra otvarate prvu praznu stranicu od njih 365 u svojoj knjizi, potrudite se ispuniti je novim počecima, dobrim djelima i pozitivnim mislima.

Ulaz na Fuliranje moguć je samo s covid potvrdama.