Alfa lansirala korisnu web stranicu

Jedna od vodećih izdavačkih kuća u Hrvatskoj, izdavačka kuća Alfa, predstavila je novu i jedinstvenu mrežnu stranicu nastava.alfa.hr na kojoj se mogu pronaći svi materijali za što jednostavnije savladavanje nastave i školskog programa za vrijeme online škole.

Nova mrežna stranica namijenjena je učiteljicama, učiteljima, nastavnicima, profesorima, ali istovremeno i djeci te njihovim roditeljima. Uslijed pandemije koronavirusa, upravo ova stranica pružit će punu podršku, kako odgojno-obrazovnom kadru, tako i samim učenicima.

„Cilj nove stranice nastava.alfa.hr je pomoći učiteljima, roditeljima i u konačnici djeci kako bi što lakše savladali gradivo koje im njihove učiteljice, učitelji, nastavnici i profesori u ovim zahtjevnim i nepredvidivim trenucima nisu u mogućnosti prenijeti u onom obliku u kojem bi mogli da je u tijeku normalna nastava", istaknuo je Domagoj Dedić, voditelj marketinga izdavačke kuće Alfa.

Na stranicama se nalaze metodički razrađeni materijali za sve predmete u razrednoj nastavi i predmetnoj nastavi redovnog odgojno-obrazovnog procesa. No, isto tako i učenici i učitelji koji rade u eksperimentalnim školama pronaći će materijale za svoj program. Osim obrazovnih predmeta, Alfa je napravila i razradu odgojnih predmeta kao što su tjelesni, likovni i glazbena kultura. Puna pozornost usmjerena je i na način objavljivanja i izrade materijala, a to je da se za svaki sat nalazi kompletna uputa, artikulacija sata, aktivnosti pa čak i upute za roditelje jer su i oni u ovoj situaciji na neki način preuzeli ulogu učitelja i njima je potrebna podrška u metodičkom smislu.

„Sadržaj je koncipiran tako da se svaki roditelj, bez obzira na predznanje, može snaći i u par koraka s djetetom odraditi jedan nastavni dan. Što se tiče samih učitelja, njima će ovo biti jako velika pomoć jer su u vrlo kratkom vremenu, kao što smo to i mi, uključeni u nešto na što ih nitko nije pripremio. Mislili smo na sve segmente u odgojno-obrazovnom procesu pa smo tako izradili materijale za razrednu nastavu od 1. do 4. razreda. Obuhvatili smo obrazovne predmete: priroda i društvo, matematika i hrvatski jezik te odgojne predmete: tjelesna kultura, glazbena kultura i likovna kultura. Obuhvatili smo naravno i sve predmete predmetne nastave od 5. do 8. razreda te srednju školu. Svako slovo je napisala struka, od naših autora pojedinih predmeta, urednika do učitelja praktičara.", pojasnio je Domagoj Dedić.

Nijedna krizna situacija nije ugodna, niti je bilo tko na nju spreman u potpunosti odgovoriti, no reakcija izdavačke kuće Alfa ohrabruje. Naime, oni su u roku od 48 sati angažirali tim od preko pedeset stručnjaka i konstruktivno odgovorili na zahtjeve novonastale situacije. Ova situacija pridonijela je i da se sustav digitalnog obrazovanja i online podučavanja u punom obliku isproba i stavi u funkciju.

„Svi udžbenici su već odavno spremni, kako u digitalnom, tako već sada i u tiskanom obliku, svi digitalni udžbenici podignuti su na naše digitalne platforme mozaBook i mozaWeb te su dostupni učiteljima i nastavnicima. Na korištenje smo dali čak i sve digitalne dodatke kako bi se isti mogli slati učenicima ako to učitelj poželi. Važno je istaknuti i to da ako sutra počne redovna nastava, Alfa je spremna, a ako se ova situacija nastavi i cijela godina se završi u ovom obliku, sva djeca i svi učitelji imaju sav potreban materijal kako bi uspješno mogli nastavnu godinu privesti kraju.", zaključio je Miro Petric, direktor izdavačke kuće Alfa.