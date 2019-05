Adolie Day - dizajnerica Artistry Studia

Adolie Day svoje je djetinjstvo provela crtajući Disneyjeve likove i skicirajući originalne haljine, uvijek iznova "Crteži slobodnom rukom čine me spokojnom i mirnom. Osjećaj je kao da se vrijeme zaustavlja." Taj osjećaj Adolie je ponijela sa sobom i u odraslu fazu, kada je nastavila kao ilustratorica u Nantesu oživljavati bajke i razne ćudljive likove.

Stekavši diplomu primijenjenih umjetnosti, mlada francuska umjetnica karijeru je započela kao dizajnerica dječje odjeće, prije no što je postala slobodna umjetnica. Od tada, Adolie je radila u tisku, modi, izdavaštvu, oglašavanju, izložbama po galerijama. A sada, svome radnome iskustvu pridodaje i rad s globalnim beauty brendom Artistry StudioTM na njihovoj Parisian Style Edition kozmetičkim proizvodima.

Pozornost Artistry StudioTM brendu privukle su Adoliene divne ilustracije i maštoviti portreti samouvjerenih, modernih žena s osjećajem slobode i daškom humora. Njezin umjetnički talent i sanjive ilustracije sada su pretočene na ambalaži i proizvodima nove Artistry StudioTM Parisian Style Edition kolekcije. "Pariz je istovremeno moderan i klasičan."Paris is both modern and classic. On mi je živ, pokretan i nepresušiv izvor inspiracije. Uzbuđena sam što radim s Artistry StudijemTM , i to na teme Pariza i ljepote, koje jako volim!"

Adolie svoju želju za stvaranjem opisuje kao potrebu. Inspiraciju za svoje crteže pronalazi u svakodnevnom životu, od svojih prijatelja, preko stranica u časopisima, do scena u filmovima. "Poezija se nalazi svuda oko nas, samo moramo znati kako ju vidjeti."

Adolieni radovi izloženi su diljem svijeta: u Francuskoj, Ujedinjenome Kraljevstvu, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Također je i dobitnica srebrne nagrade na 45. smotri Creativity International Print & Packaging Design Awards

Q&A: Adolie Day, Parisian Style Edition Artist, Passionista

Artistry StudioTM Parisian Style Edition proizvodi i ambalaža nastali su u suradni s francuskom ilustratoricom Adolie Day, čiji su crteži donijeli dašak Pariza svakim potezom kista. Upoznajte Adolie Day i njezinu novu strast - Artistry StudioTM.

Gdje si odrasla? Kako ti je bilo živjeti tamo?

Odrasla sam u Nantesu, na zapadnoj obali Francuske. Život tamo je veoma sladak. Prekrasan je to i miran grad, a istovremeno prožet i bogat kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Što si htjela postati kada odrasteš?

Kada sam bila dijete, htjela sam postati modna dizajnerica. Sate i sate provela sam crtajući haljine, no nikada nisam naučila šivati.

Kako si se zainteresirala za umjetnost?

Zainteresirala sam se u umjetnost pošto sam odgledala svoj prvi Disneyjev film. Mala Sirena bila je moj omiljeni lik i neumorno bih ju crtala, uvijek iznova. Također, uistinu sam uživala u bojanju, pa bih od svojih uradaka napravila male knjižice.

Jesi li išla u umjetničku školu? U slučaju da jesi, koja je to škola bila?

Godinu dana pohađala sam studij povijesti umjetnosti, a potom sam četiri godine provela u Školi primijenjenih umjetnosti u Pivautu, gdje sam i diplomirala.

Bavite li se umjetnošću puno radno vrijeme ili samo sa strane, kao usputni posao?

Biti ilustratoricom je ispunjenje mojih snova i iskreno sam sretna što se time bavim na puno radon vrijeme! Istinski je to izvor radosti, svaki dan. Imala sam prilike raditi u brojnim različitim sferama: tisak, moda, izdavaštvo, oglašavanje, izložbe u galerijama i mnoge druge

Kako se osjećate pri stvaranju umjetnosti?

Osjećam se spokojno i mirno kada crtam "slobodnom rukom". U tome trenutku, kao da se za mene vrijeme zaustavlja.

U kojoj vrsti umjetnosti najviše uživaš?

Najviše volim slikati vodenim i uljanim bojama. Ima nešto u materijalima, kistu, osjećajima s papirom, zbog čega se osjećam u potpunosti slobodnom.

Kakve ste mogućnosti za putovanjima imali zahvaljujući vašoj umjetnosti?

Bila sam pozvana u mnoge francuske gradove. Često putujem u Pariz i često sam pozvana na gostovanje u Belgiju, a u zadnje rijeme i u Italiju. Također, putujem i kako bih naslikala okoline u zemljama poput Portugala i Grčke.

Je li Artistry Studio prvi slučaj da si se udružila s beauty brendom?

Radila sam s francuskim kozmetičkim brendom, no ovo je prvi puta da surađujem s globalnim beauty brendom!

Koja je mantra ili izreka prema kojoj živiš svoj život?

Carpe Diem - Iskoristi dan.

Što volite raditi u slobodno vrijeme?

Volim sportove, provoditi vrijeme s obitelji i putovati.

Što vas pokreće u vašem radu kao umjetnice?

Moja želja za stvaranjem je gotovo potreba. Čak crtam i kada sam na godišnjem odmoru!

Odakle crpite svoju inspiraciju kada stvarate umjetnine?

Inspirira me svakodnevni život, moji prijatelji, moja djeca, časopisi, filmovi... Poezija je posvuda, ako ju znamo pronaći.

Što te je motiviralo da postaneš ilustratoricom? Što smatrate tako privlačnim u tome poslu?

Biti ilustratoricom jedina je stvar koju sam htjela u životu! Sviđa mi se sloboda u izvršavanju slobodnog umjetničkog stvaralaštva i različitost projekata na kojima imam sreću raditi.

Kakve žene pokušavate prikazati svojom umjetnošću?

Ženu koja voli samu sebe, pomalo odvažnu i uvijek i uvijek modernu. Također volim prikazivati smisao za humor i slobodu.

Kako te Pariz inspirira?

Pariz je glavni grad svega što volim: mode, ljubavi i romantike! Pariz je živ, pokretan i nepresušan izvor inspiracije. Istovremeno je moderan i klasičan.

Što vas oduševljava u radu s proizvodima i ambalažom Artistry Studija?

Uzbuđena sam što se bavim pariškim temama i ljepotama koje obožavam! Nadahnjujuće je imati toliko slobode u izražavanju kreativnosti pri radu s ambalažama i proizvodima Artistry Studija.