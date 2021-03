3 znaka horoskopa s najviše inteligencije

Horoskop uvijek zna, ako vjerujete u to, kakav je koji znak - dobar, loš, zeznut, a bogami zna i koji su od njih najpametniji.

Dakle, evo velike trojke...

Vodenjak - Vodenjaci prihvaćaju nove izazove i životne promjene. Osobe rođene u ovom znaku imaju širok spektar interesa i vole učiti o novim konceptima i stvarima. Zbog toga se Vodenjaci ističu u većim skupinama ljudi. Promišljaju o svemu i nude nove ideje i rješenja pa ih se stoga smatra jednim od najinteligentnijih horoskopskih znakova, piše Times of India.

Djevica - Djevice se smatraju perfekcionistima te uvijek vole biti načitane i dobro upućene u sva zbivanja u svijetu. Upravo ta želja da stalno budu informirane Djevice čini jednim od najinteligentnijih horoskopskih znakova. Bez obzira je li riječ o pjevanju, plesanju, pisanju ili nečemu sasvim drugom, ako ih to zanima, Djevice će to vrlo vjerojatno i savladati. To je razlog zašto su Djevice dobre u onom što ih zanima. Osobe koje su rođene u ovom znaku predane su onom što ih zanima i bit će uspješne u tome.

Strijelac - Strijelci su duhoviti, sarkastični i dovitljivi te se smatraju i jednim od najinteligentnijih znakovima horoskopa. Osobe rođene u ovom znaku uvijek vole učiti nove stvari i uživaju u novim iskustvima. Strijelci su nezavisne osobe koje uživaju u svojoj slobodi i vole isprobavati nove stvari.