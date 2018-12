3 znaka horoskopa kojima muškarci ne mogu odoljeti

Horoskop odlično prepoznaje sve karakteristike svojih znakova, a ako vas u ovo predblagdansko doba zanima malo flertanja, evo s kojim ženama to ne bi trebali niti pokušati u slučaju da niste ozbiljni - one će vas osvojiti u trenu!

Lav - one su pune samopouzdanja i strasti, ove žene točno znaju što žele i kako da to ostvare. Zato muškarci ne mogu odoljeti Lavici i one će uvijek ostati u centru pažnje suprotnog spola. Ona je doslovno najšarmantnija živuća osoba. Osoba koja nadahnjuje druge. Ljudi u njenom životu obično je stavljaju na pijadestal, a zbog njene potrebe za dramom, njoj se doista sviđa tamo gore. Lavicama možemo pripisati mnogo talenata, a bez lažne skromnosti, prirodna ljepota i šarm nikada ne prestaju zadivljavati muškarce. Njih ćete lako prepoznati među mnogima, jer pored spomenute ljepote njihov stil odijevanja i života uopće gotovo nikada nije kliše.

Škorpion - ako želite odabrati jedan znak koji zrači nevjerojatnom energijom, to je strastvena Škorpionka! Ako vas žena Škorpion želi zavesti, lako će uspjeti u svom cilju i muškarci neće ni primijetiti da je ukrala njihovo srce. Kada vas odluči osvojiti, Škorpionka će svoj otrov servirati tako da ćete ga sa slašću popiti! Njihova ljepota je uvijek iznad prosjeka, a pored muškaraca obožavaju ih i djeca.

Strijelac - nevjerojatan smisao za humor i slatko srce žene Strijelca utječe na muškarce puno više nego što mislite. Najprije će povući muškarca u zonu prijateljstva, a onda će ući ispod njegove kože. Uvijek originalne u nastupu, lako će vam ukrasti pažnju.Kada su u provodu, neće vam puno trebati da ih primijetite u gomili ljepotica, jer njihova ljepota i šarm dolaze do izražaja kada se dobro osjećaju