20 firmi radi pola plastičnog smeća

Plastične boce, pakiranja hrane i vrećice su među milijardama predmeta koji se iskoriste samo jednom i onda bace, nakon čega često završe u oceanima, prenosi BBC.

Istraživanje, u kojem je učestvovala i Londonska škola ekonomije, bavilo se time koje su kompanije u korijenima lanca snabdijevanja plastikom i rade polimere, osnovu za svu plastiku.

Imenovali su 20 petrokemijskih kompanija, za koje su naveli da su izvor 55 posto svog svjetskog jednokratnog plastičnog otpada. Među njima se nalaze ExxonMobil, Dow i Sinopec.

Studija se, također, bavila i time koje zemlje generiraju najviše jednokratnog plastičnog otpada po glavi stanovnika.

Ujedinjeno Kraljevstvo je zauzelo visoko četvrto mjesto, s više od 40 kilograma plastičnog otpada koji na godišnjoj razini bude proizveden po osobi, a na samom čelu liste su Australija i SAD.

Dio povećanja potražnje za plastičnim stvarima potječe i od potrebe za zaštitnim maskama i drugom medicinskom opremom u vezi s pandemijom koronavirusa.

Fokus na lanac obskrbe

BBC podsjeća da su se prethodne studije bavile utjecajem plastičnog otpada na prirodu, ili na kompanije koje izrađuju i prodaju proizvode pakirane u plastiku.

Nasuprot tome, ova najnovija analiza je fokusirana na tokove plastike kroz lanac opskrbe, počevši od proizvođača osnovnih sirovina za proizvode za jednokratnu upotrebu.

Te sirovine, poznate kao polimeri, u najvećoj mjeri se proizvode obradom fosilnih goriva, uključujući naftu, plin i ugljen.

Američki ExxonMobil je najveći svjetski proizvođač jednokratne plastike, a slijede Dow, Sinopec, Indorama Ventures, Saudi Aramco, PetroChina, LyondellBasell, Reliance Industries, Braskem, Alpek SA de CV, Borealis, Lotgte Chemical, INEOS, Total, Jiangsu Hailun Petrochemical, Far Eastern New Century, Formosa Plastics Corporation, China Energy Investment Group, PTT and China Resources.

Direktor australijske fondacije koja je predvodila istraživanje Dominik Charles, kaže kako studija naglašava „da je budućnost krize plastičnog otpada u rukama samo 20 kompanija".

„To je nevjerovatna točka utjecaja za regulatore, financijske institucije, da utječu na njih da umjesto proizvodnje iz fosilnih goriva, proizvode recikliranu plastiku", kazao je Charles.

Dodao je da je do sada naglasak u naporima da se stane na put zagađenju plastikom bio na individualnim izborima koje su potrošači mogli napraviti.

„Ali moramo otići korak dalje, da zatvorimo slavinu plastike iz fosilnih goriva i stvorimo plastiku iz recikliranih materijala", ističe on.

U izvještaju se predviđa da će se u narednih pet godina proizvodnja plastike povećati za 30 posto, što će direktno utjecati i na povećanje emisije uglkičnog dioksida i stvoriti više plastičnog otpada.

Civilizacija koja nemilice baca

Jedan od onih koji su također doprinijeli istraživanju je i profesor Sam Fankhauser, stručnjak za ekonomiju klimatskih promena na Sveučilištu Oxford i Londonske škole ekonomije.

„Naše oslanjanje na naftu i plin nije jedino što potiče klimatske promjene, već i sirovine koje se koriste u proizvodnji plastike koja se baca također uništavaju naše oceane. Izuzetno je važno da petrokemijske kompanije pređu na alternative bazirane na cirkularnoj ekonomiji, ako se namjeravamo uspješno nositi s ovakvim krizama. Benefiti prelaska na alternativne načine proizvodnje bili bi ogromni, ne samo za našu životnu sredinu i eko sustave, već i za ljude koji žive u stvarnosti plastičnog otpada", rekao je profesor.

Najveći svjetski proizvođač plastičnih polimera ExxonMobil kaže, pak, da dijeli zabrinutost društva zbog plastičnog otpada.

„EkkonMobil preduzima mjere za rješavanje problema plastičnog otpada povećavanjem mogućnosti recikliranja plastike, podržavajući poboljšanja u reciklaži plastičnog otpada - na primjer, kroz naše osnivačko članstvo u Alijansi za uklanjanje plastičnog otpada - i minimizirajući gubitak plastičnih peleta iz naših proizvodnih operacija. Također, radimo na naprednim rješenjima za reciklažu kako bi stvorili mogućnost za niže ukupne stakleničkih emisije plinova tijekom čitavog životnog ciklusa plastike", navela je ta kompanija u spriopćenju.

Drugi veliki proizvođač polimera Ineos, također, je saopštio da ta kompanija radi na načinima da kemijski reciklira plastiku, dodajući da „sveti gral reciklaže plastike brzo postaje realnost i značit će da ćemo moći smanjiti sadašnje oslanjanje na fosilna goriva kako bismo mogli raditi naše proizvode".

Ineos je to priopćio nakon što je Grinpis jučer objavio da je plastični otpad prikupljen za reciklažu iz britanskih domaćinstava nađen bačen u Turskoj.