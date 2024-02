Zgodan vic o pravnicima

Odliče se mladi par vjenčati, no nekako dođe do ogromne nesreće i oboje poginu pred vjenčanje. I sad oni su u raju i pitaju svetog Petra bi li se mogli vjenčati, to bi im puno značilo, jer se jako vole.

Sv. Petar kaže da se nitko do sad nije vjenčavao u raju, ali ako su sigurni da to žele neka odu kod Boga.

Odu oni kod njega i ispričaju mu svoju priču, ali Bog im reče da sačekaju nekih 5 godina i tek onda da mu se jave. I prođe 5 godina.

Oni ponovo kod Boga, ali Bog im opet reče da sačekaju još 5 godina...

Evo i njihove 10. godine u raju, odoše kod Boga, i on kaže:

Može! Bit će vjenčanja, ja častim sve!

I eto, vjenčali se oni i živjeli nekih godinu dana, a onda počeše svađe i pošto se više nisu podnosili odoše do Boga da mu kažu da žele razvod.

Bog im reče:

- Koliko mislite da mogu pronaći odvjetnika? Pa svećenika sam po raju tražio 10 godina...