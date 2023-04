Warner Bros. Discovery predstavlja Max

Warner Bros. Discovery (WBD) je predstavio Max, unaprijeđenu streaming uslugu, koja će prvo biti lansirana u SAD-u 23. svibnja, dok u Europu dolazi 2024. godine. Max donosi originalne HBO naslove, Warner Bros. filmove, Max Original serije, DC universe, Wizarding World Harryja Pottera, široku ponudu sadržaja za djecu i najbolje emisije o hrani, domu i životnom stilu, kao i reality programe i dokumentarce vodećih brendova kao što su HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID i mnogi drugi. Max će se istaknuti među streaming uslugama jedinstvenom kombinacijom širokog izbora sadržaja, vrhunskom kvalitetom, kultnim franšizama i jakim korisničkim iskustvom, po odličnoj cijeni.

„Od najvećih superheroja do pravih heroja u stvarnom životu, od drama koje oblikuju kulturu do zabave koja formira ukus, od fantastičnih kraljevstava do stvarnih svjetova, Max će ponuditi nenadmašan raspon izbora," rekao je JB Perrette, Global Streaming & Games predsjednik i izvršni direktor u kompaniji Warner Bros. Discovery. „Novi brend označava važan prelazak s dva proizvoda, HBO Max i discovery+, na sveobuhvatan izbor sadržaja i ponudu za korisnike. Oba proizvoda su nudila po nešto za svakoga, a Max će imati široku lepezu kvalitetnih sadržaja za sve."

PONUDA SADRŽAJA

Max će ujediniti HBO Max naslove koji se ne smiju propustiti i zanimljiv zabavni sadržaj iz Discovery+ ponude, nudeći kompletno iskustvo gledanja za sve uzraste. Raznoliki sadržaji će se redovito osvježavati, uz prosječno više od 40 novih naslova i sezona svakog mjeseca. Max će imati jedinstvenu ponudu, uz zbirku kultnih favorita i kolekciju svjetski poznatih brendova, franšiza, serija i likova. Gledatelji će moći istražiti kultne svjetove HBO-a, DC universa i Harryja Pottera, uz hit filmove, originalne serije i omiljene reality programe, kriminalističke sadržaje i komedije, sve na jednom mjestu.

„Max streaming usluga nudi širok mozaik sadržaja koji će biti bez premca po raznolikosti, dosegu i izvrsnosti", rekao je Casey Bloys, predsjednik i glavni izvršni direktor za HBO i Max Content. „Jedinstveni smo jer imamo najbolje u svim kategorijama i po svim mjerilima - bilo da se radi o rejtinzima, nagradama, fanovima. Znamo da možemo zadovoljiti svaku želju jer imamo brendove koje ljudi vole. Na Maxu će pronaći ono što žele, kada to žele."

Među novonajavljenim naslovima su Max Original serija o Harryju Potteru, vjerna adaptaciju omiljenog serijala knjiga autorice J.K. Rowling, koja će ujedno biti i izvršna producentica; nova Max Original komedija temeljena na seriji „Teorija velikog praska"; novi HBO prequel „Igre prijestolja" pod nazivom „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight"; Max Original drama temeljena na filmovima „Prizivanje"; Magnolia Network emisija „Fixer Upper: Hotel"; nova Discovery Channel serija „Survive the Raft"; animirani Max Original film „Peter & the Wolf"; novi Adult Swim naslov „Rick i Morty: Anime"; Investigation Discovery serija „Lost Women of Highway 20"; animirana Cartoon Network serija „Tiny Toons Looniversity" i TLC reality program „Love & Translation".