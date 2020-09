Virtualno izdanje trke Terry Fox Run 2020

Jedan dan. Na tvoj način. Moto je ovogodišnjeg izdanja najpoznatije svjetske humanitarne trke Terry Fox Run koja će, unatoč svim izazovima nastalima zbog pandemije, biti održana u brojnim gradovima i državama.

Posebna je ovo godina za veliki Maraton Nade, koji je pokrenuo kanadski mladić Terry Fox, jer će proslaviti veliki 40. rođendan, a pamtit će se kao prvo virtualno izdanje. Zbog sigurnosti i zdravlja, organizatori pozivaju sve ljude velikog srca da se na jedan dan i na svoj način još jednom udruže u jedinstvenoj borbi protiv raka.

Plemenitoj akciji pridružit će se i hrvatska Terry Fox Run obitelj, a 21. izdanje započet će u subotu 12. rujna, prodajom poznatih majica s Terry Fox vizualom.

Humanitarna akcija održava se u organizaciji agencije MPG i Veleposlanstva Kanade, u suorganizaciji s Hrvatskom ligom protiv raka i suradnji sa Zagrebačkim holdingom, hotelom Esplanade Zagreb te agencijom XOXO, kao i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.

Akcija prodaje majica traje do traje do 30. rujna, dok su donacije moguće sve do 30. studenog uplatom na račun ili putem KEKS pay aplikacije. Uključiti se lako - hodaj, bicikliraj, trči, pleši, planinari, rolaj, s najdražim ljudima i na najdražoj stazi.

„Manifestacija Terry Fox Run bliska je srcima svih Kanađana i dirnut sam kad vidim da je ovaj događaj postao drag i mnogim Hrvatima tijekom proteklih dvadeset godina. Ove godine, kada svijet obilježava 40. godišnjicu Terry Fox Run trke, suočeni smo s neviđenim okolnostima u svijetu pogođenom pandemijom. Motivirani Terryjevim izazovom, "Sve je moguće ako pokušate", organizatori su smislili alternativne i inovativne pristupe kako bi nas okupili u zajedničkom duhu. Terryjev Maraton nade nastavlja se. Jedan dan. Na tvoj način.", izjavio je Nj. E. Alan Bowman, Veleposlanik Kanade u Hrvatskoj.

U proteklih 39 godina prikupljeno je više od 800 milijuna dolara za istraživanje raka u svijetu. Hrvatska će i nakon ovogodišnje akcije prikupljeni iznos donirati Institutu Ruđer Bošković za daljnja znanstvena istraživanja raka. Predsjednik Hrvatske lige protiv raka prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med. izrazio je zadovoljstvo što će se, unatoč svim izazovima, akcija održati i ove godine.

„Ovogodišnju 21. humanitarnu trku Terry Fox Run moja obitelj i ja ćemo održati na drugačiji način s obzirom na epidemiološke mjere. Nabavit ću majice članovima moje obitelji i potom ćemo s njima trčati i snimku poslati na FB s ciljem motiviranja i drugih da nam se pridruže jer ovu tradiciju, unatoč epidemiji bolesti COVID 19, ne smijemo prekinuti", poručio je dr. sc. Damir Eljuga.

Početak ovogodišnje humanitarne akcije započet će u subotu 12. rujna, u Bogovićevoj ulici od 10:00 do 14:00 sati, kada je predviđena tradicionalna humanitarna prodaja majica. One će se moći kupovati i dalje, sve do 30. rujna i to narudžbom putem Facebook stranice www.facebook.com/TFRCroatia, uz potvrdu uplate aplikacijom KEKS Pay.

"U doba globalne pandemije, zdravlje i sigurnost svih ljudi dobre volje, koji godinama podržavaju humanitarnu akciju Terry Fox Run, na prvom je mjestu. Iz tog je razloga, Zaklada Terry Foxa, zajedno sa svim organizatorima, je donijela tešku odluku da se trke u 2020. godini neće održati, barem ne na način na koji je u posljednjih 39 godina obilježavan Terryjev Maraton Nade. Iako se ne možemo okupiti zajedno, humanitarnu akciju možemo nastaviti uz moto Jedan dan. Na tvoj način. - jer Terryjev san o svijetu bez raka živi u srcu svakog volontera, donatora i sudionika", izjavila je Illeana Cesarec, glasnogovornica akcije i članica Uprave tvrtke MPG. te je dodala: "Ovogodišnja humanitarna akcija podrazumijeva mogućnost donacije kupnjom TFR majice po cijeni od 75,00 kn ili novčanu donaciju aplikacijom KEKS Pay. Također, pozivamo sve građane da se fotografiraju ili snime kratki video kako su na svoj način, jedan dan, u periodu od 12.09. do 30.09. obilježili Maraton Nade te isto objave uz #TFRCroatia #jedandannatvojnacin. Mi ćemo prikupiti sve objave na društvenim mrežama te napraviti kompilacijski video koji će obilježiti 21. Maraton Nade u Hrvatskoj te pokazati plemenitost i snagu koju iako odvojeni, zajedno imamo."

Više informacija o 21. izdanju trke Terry Fox Run te načinima sudjelovanja i doniranja mogu se pronaći na stranici: http://www.facebook.com/TFRCroatia.