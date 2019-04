Traži se moratorij na genetski inženjering beba

Vodeći znanstvenici i etičari zatražili su ovih dana moratorij na genetski inženjering ljudskim spolnim stanicama ili embrijima u svrhu rođenja genetski izmijenjenih beba, a nakon što je kineski liječnik lani obznanio rođenje genetski modificiranih blizanki.

Kineski stručnjak He Jiankui rekao je da su njegove blizanke genetski modificirane da budu otporne na virus HIV i nije riječ o tzv. dizajnerskim bebama s određenom bojom očiju ili kvocijentom inteligencije, ali njegova je objava izazvala osude u svijetu.

Znanstvenici i etičari žele moratorij na manipuliranje ljudskim jajnim stanicama, spermom ili embrijima jer bi to "moglo imati trajne i moguće štetne učinke na vrste".

Globalni moratorij bio bi na snazi sve dok zemlje ne izrade međunarodna načela koja će odrediti na koji će se način koristiti tehnologija, napisali su u članku u časopisu Nature.

Ne bi obuhvatio genetski inženjering na istraživanja koja ne bi vodila rođenju djece.

Okvirni plan koji zahtijevaju zaustavio bi pustolovne pokušaje za reinženjeringom ljudske vrste, pišu stručnjaci u časopisu.

"Uvođenje genetskih modifikacija u buduće generacije imalo bi trajne i moguće štetne posljedice na vrste", napisali su.

Dr. Francis Collins, direktor američkog Nacionalnog instituta za zdravstvo napisao je u pismu časopisu da se "NIH čvrsto zauzima" za zabranu i praksu koja bi trebala odmah stupiti na snagu sve dok se zemlje ne obvežu na poštivanje međunarodnih načela koja će odrediti "hoće li i pod kojim uvjetima takva istraživanja biti nastavljena".

"Nema dvojbe da tehnologije izmjene genoma imaju golem potencijal", kaže Collins i dodaje da ima previše znanstvenih i etičkih pitanja koja traže odgovore.

Neki znanstvenici smatraju poziv za zabranom nepotrebnim jer neće spriječiti tajni rad stručnjaka kakav je He Jiankui koji nije poštovao znanstvene kodekse.

Helen O'Neill, ravnateljica programa za Reproduktivne znanosti i zdravlje žena na londonskom University Collegeu smatra da prijedlog zanemaruje činjenicu da zabrana već postoji.

Zakonske i etičke mjere postoje u Kini i to što je He "činio nije zato što mu je to dopustio zakon", jer on je zakon kršio, rekla je O'Neill.