TORUK - The First Flight spektakl Cirque de Soleil

Odbrojavanje je počelo! Ostalo je točno mjesec dana do dolaska najpoznatije svjetske izvođačke trupe u Zagreb, a domaća će publika imati priliku pogledati predstavu koja je visoko podigla ljestvicu kad je riječ o nastupima uživo te standarde koje će biti teško dostići.

Cirque du Soleil je višeosjetilnim spektaklom TORUK - The First Flight, nastao prema filmskoj uspješnici AVATAR Jamesa Camerona, nadmašio sve što je bilo ikada moguće zamisliti na pozornici, a nastupi u zagrebačkoj Areni od 7. do 9. prosinca dio su završne etape velike svjetske turneje koja je započela prije čak tri godine.

Pogledajte pozdravnu razglednicu koju su snimili izvođači Cirque du Soleila hrvatskoj publici: