Tim Oil Gels najbolji startup Zagreb Connecta 2020.

Sedma po redu startup konferencija Zagreb Connect i peto finale predakcelerakcijskog programa Startup Factory održani su danas u ZICER-u. Program se odvijao uživo, a gledatelji su ga pratili virtualno.

Kroz Zagreb Connect razgovaralo se o izazovima tehnološkog transfera i tome kako je znanost postala neizostavni dio startup kulture. Bilo je riječi i o velikim uspjesima hrvatskih startupova u ovim nesigurnim vremenima. U prvome panelu svoja su iskustva o transferu tehnologije podijelili dr. sc. David Matthew Smith, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković, doc.dr.sc. Petra Karanikić, voditeljica Ureda za transfer tehnologije na Sveučilištu u Rijeci, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologija i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu i dr.sc. Damjan Miklić, suosnivač i direktor, RoMb Technologies.

O kvantnom uspjehu hrvatskih startupova u godini obilježenoj globalnom pandemijom govorili su Domagoj Boljar, suosnivač Mireta, Jan Jilek, izvršni direktor i suosnivač DotMetricsa, Matija Razem, potpredsjednik za poslovni razvoj u Infobipu i Martina Verović, direktorica ljudskih potencijala u Rimac Automobilima.

Startup Factory je prvi javno financirani predakceleracijski program koji su prije pet godina pokrenuli Grad Zagreb i ZICER kako bi pomogli mladim timovima i startupovima da razviju svoje ideje i lansiraju ih na tržište. Do sada je program uspješno završilo 75 timova, a najboljima je za razvoj dodijeljeno više od 3,5 milijuna kuna. U petoj generaciji Startup Factoryja sudjelovalo je 18 timova. Oni su proteklih 8 tjedana intenzivno su radili na razvoju svojih tehnoloških proizvoda. Za to im je ZICER osigurao podršku kroz gusti raspored izvrsnih predavanja i mentoriranja vrhunskih domaćih i stranih stručnjaka. Zbog toga su tako spremni došli do velikog finala.

Za pet najboljih timova pete Startup Factory generacije osigurano je 550.000 kuna bespovratnih sredstava koji su raspoređeni na način da su četiri tima osvojila po 100.000, a generalni pobjednik 150.000 kuna.

Najboljim na Zagreb Connectu je proglašen tim Oil Gels - tim znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković koji je razvio gelatore tekućih ulja. Time unose revoluciju u prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju.

Nataša Šijaković Vujičić, voditeljica pobjedničkog tima, prilikom preuzimanja priznanja je izjavila: Hvala ZICER-u na ovoj sveobuhvatnoj edukaciji u kojoj smo sudjelovali proteklih osam tjedana. Mislim da svi možemo biti zadovoljni i sretni jer smo potpuno educirani za ulazak u poduzetničke vode.

Frane Šesnić, direktor ZICER-a, u izravnom prijenosu je istaknuo: U ovim iznimno teškim okolnostima uspjeli smo organizirati ovo finale. Hvala svima koji su sudjelovali u ovome programu i hvala svima koji su doprinijeli svojim znanjima u provedbi Startup Factory programa. Želim poručiti svima koji sada nisu dobili sredstva, a koji su to očekivali, da ne odustaju. Nemojte se obeshrabriti! Sve ove ideje imaju veliki potencijal. Siguran sam da će vam znanja iz Startup Factoryja koristiti. Danas smo vidjeli ogroman napredak koji ste postigli kroz program. Pred svima vama je velika budućnost. Sretno!

Nera Pavić, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba prilikom uručenja čekova je rekla. Čestitke svima! Mi smo sigurni da je ovih 550.000 kuna otišlo u prave ruke. Svim timovima koji nisu pobijelili želim reći da ne odustaju i da nastave s radom i razvojem. Mi smo i dalje tu za vas!

Pobjednici Zagreb Connecta 2020:

Razvojni tim koji je osvojio 150.000 kuna je:

Oil Gels - transformacija prehrambenih, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda pomoću gelatora jestivih ulja i vode u stvaranju zdravijih i kvalitetnijih proizvoda za ljudsko zdravlje.

Razvojni timovi koji su osvojili po 100.000 kuna su:

Iron Bull Tanks - startup za razvoj daljinski upravljanih replika legendarnih tenkova svjetske povijesti, sa operacijskim sposobnostima stvarnih tenkova, u svrhu uprizorenja tenkovskih borbi. U posebno razvijenim Iron Bull igraonicama igrači koriste razne taktike i tenkovske manevre kako bi nadigrali svoje neprijatelje, pronašli njihove slabe točke i sveli životne bodove na nulu.

Museit - online platforma koja povezuje ljude u glazbenoj industriji i one koji žele biti dio nje. To je mjesto na kojem oni mogu kupovati/prodavati i razmjenjivati svoje tekstove, kompozicije i vokalne izvedbe, na transparentan i pravno reguliran način. Također, platforma omogućuje glazbene izazove koje mogu pokretati kako korisnici tako i poslovni subjekti (pjesme za reklame brandova, glazba za igrice itd.)

SeaCras - startup specijaliziran za obradu satelitskih podataka i usluge monitoringa kvalitete mora i kopnenih voda. SeaCras pruža pravodobne informacije koje služe optimizaciji proizvoda i usluga nužnih u plavoj ekonomiji poput sektora akvakulture i turizma. Robusnom statističkom analizom satelitskih podataka mogu kvantitativno odrediti neke od važnijih mikrobioloških i kemijskih parametara kvalitete voda.

Sportreact - IoT uređaj za razvoj reakcija i testiranje sposobnosti. Obuhvaćajući mogućnosti treninga i testiranja predstavljamo jedinstveni, kompletniji sportsko-tehnološki uređaj koji je obično podijeljen u dva odvojena rješenja. Stoga je dostupniji, ima bolje korisničko iskustvo i nudi napredna podatkovna trening rješenja.

Zemlja partner Zagreb Connecta je Izrael. HAMAG-BICRO, Infobip, Atlantic i Vienna Business Agency su partneri Zagreb Connecta dok su Startup Factory program podržali BiteMe Nutrition, DiVan, FIVE, Gamechuck, KP&S, NANOBIT, Peekator, Mazars i Turistička zajednica Grada Zagreba