Sve tvoje savršeno - novi hit Colleen Hoover

Colleen Hoover jedna je od onih autorice čiji se novi naslovi čekaju s nestrpljenjem, a za ovogodišnji Interliber je Naklada Neptun pripremila novu poslasticu - Sve tvoje savršeno, prijevod bestsellera All Your Perfects!

ONDA: Quinn se ni u snu nije mogla nadati da će ljubav svog života pronaći pred ulaznim vratima svog uskoro bivšeg zaručnika. Godinu dana nakon što su oboje napustili svoje nevjerne partnere, Quinn i Graham uživaju u savršenoj vezi koja se čini sudbinski predodređenom.

SADA: Sedam godina poslije, njihovoj savršenoj ljubavi prijeti opasnost od nesavršenog braka. Uspomene, pogreške i snovi koji su se godinama gomilali, sada ih razdvajaju. Jedina stvar koja bi ih mogla spasiti ujedno je i ono što bi im moglo nepovratno razoriti brak.

Napisan s jednakom emocionalnom dubinom i pronicljivim uvidima zbog kojih su Priča završava s nama i Opasna ljubav Colleen Hoover smjesta postali bestseleri New York Timesa, Sve tvoje savršeno snažna je i iznimno dirljiva priča o slomljenom bračnom paru čija budućnost ovisi o obećanjima koja su nekoć dali jedno drugomu, podsjećajući nas da posljednji spas uvijek leži u vječnoj snazi ljubavi.

"Nitko ne piše potresne ljubavne priče bolje od autorice bestselera Colleen Hoover. Ona je to već dokazala nebrojeno puta, i sada joj to opet uspijeva s romanom Sve tvoje savršeno." - Us Weekly

"Napola neodoljivo slatko, napola potresno - i u cijelosti sjajno štivo. Hooverica savršeno opisuje čudesno lijepu stranu sretnog braka, ujedno je povezujući s unutarnjim konfliktom nekoga tko ne dobije 'savršeni život' kakav je očekivao." - Library Journal

"Colleen Hoover vješto opisuje raspad jednog braka koristeći se brutalnom, bezrezervnom iskrenošću. Njena je genijalnost osobito vidljiva u oblikovanju savršenog kraja. Ovo je uistinu prekrasna priča. - Tracey Garvis Graves, autorica bestselera New York Timesa Otok ljubavi

Emotivno, bolno i krajnje originalno. - Sara Shepard, autorica svjetskog bestselera Slatke male lažljivice

O autorici

Kad su Colleen Hoover otkrili književni izdavači uz čiju se pomoć vinula na vrh ljestvice bestellera New York Timesa, ona je već imala status fenomena suvremenog nakladništva nizom knjiga (Slammed, Point of Retreat, This Girl, Hopeless) objavljenih samo u elektroničkom izdanju.

Njezin vrtoglavi uspjeh potakla je poznata književna blogerica Maryse Black ocijenivši autoričin prvijenac Slammed s pet zvjezdica.

Otad autorica niže same uspjehe, osvojivši tri godine za redom nagradu članova Goodreadsa za najbolji ljubavni roman (Confess, 2015.; Priča završava s nama, 2016.; Without Merit, 2017.).

Rođena je u 1979. u Teksasu, gdje je diplomirala socijalni rad. Prije književnog uspjeha radila je kao učiteljica i socijalna radnica. Živi u Teksasu sa suprugom i tri sina.