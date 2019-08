Suze sv. Lovre najjače u noći 12. kolovoza

Meteorski roj Perzeidi će ove godine prema prognozama svoj maksimum aktivnosti imati u noći sa 12. na 13. kolovoza 2019. Prognozira se da ćemo moći vidjeti 10 do 15 sjajnih meteora na sat obzirom da će nam ove godine u to vrijeme Mjesec biti na nebu i to skoro pun pa će njegova svjetlost značajno smanjiti vidljivost meteora.

Inače, prosječna aktivnost Perzeida je od 50 do 100 meteora na sat u uvjetima dobre tame kada nema Mjeseca. Za promatranje nađite mjesto što dalje od rasvjete i svjetlosnog onečišćenja, a najbolji uvjeti za opažanje će biti s 12. na 13. kolovoza od 22:00 sata do jutra.

Izraz "suze sv. Lovre" koji se često koristi kao pučki naziv za Perzeide zapravo je postao popularan tek u zadnjih pedesetak godina, kod nas, ponajprije u Dalmaciji gdje je preuzet iz Italije. Točnije, radi se o tome da je poznati talijanski pjesnik iz 19. stoljeća, Giovanni Pascolli u pjesmi 10 Agosto opjevao godišnjicu smrti svoga oca na kojega ga podsjećaju meteori koji u to doba padaju.

U starohrvatskoj astrognoziji meteori su, pak, poznati kao zvijezde padalice, svitci, proletuše, kresnice i feralići.

Sveti Lovro je kršćanski mučenik kojeg su 10. kolovoza 258. godine, po legendi, spržili na rešetki, a svojim je mučiteljima tom prilikom hrabro rekao "gotov sam s ove strane, okrenite me na drugu!". U starohrvatskoj astrognoziji, meteori su poznati kao zvijezde padalice, svitci, proletuše, kresnice i feralići.

UPUTE ZA OPAŽAČE:



• ne gledajte direktno u radijant (ishodišnu točku meteorskog roja) tamo ćete opaziti najmanje meteora

• za opažanje meteora nije potrebna nikakva posebna oprema (teleskopi, dvogledi, ...)

• meteori se opažaju golim okom ležeći na tlu, a potrebno je biti barem 30 minuta u tami kako bi vam se oči prilagodile noćnim uvjetima

• potrebo se udaljiti iz prostora u kojem ima rasvjete i svjetlosnog onečišćenja u što bolju tamu

• potrebna vam je prostirka, ležaljka ili vreća za spavanje na koju možete leći prilikom opažanja