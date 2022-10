Seks u Milijunašu

Žena i ja smo iz kreveta gledali na TV-u Tko želi biti milijunaš. Okrenuo sam se prema njoj i upitao:

- Hoćeš se seksati?

- Ne! - odgovorila je.

Upitao sam:

- Je li to tvoj konačni odgovor?

Nije me ni pogledala kad mi je rekla:

- Da, to je moj konačni odgovor!

Tada sam rekao:

- Dobro, onda bih iskoristio joker 'ZOVI'.

I tad je počela frka...