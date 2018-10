Prvi SpaceX s dva astronauta kreće u lipnju 2019.

NASA je objavila da će se prvi let rakete SpaceX s dvoje astronauta prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) dogoditi u lipnju 2019.

Nakon toga, dva mjeseca kasnije, do ISS-a bi trebala odletjeti svemirska letjelica koju je konstruirao Boeing.

U kalendaru je već došlo do više odgoda, kao što je često slučaj u području svemirskih istraživanja. Datumi bi se mogli ponovno izmijeniti kako se rok za lansiranje približava, rekao je Phil McAlister, direktor privatnih letova NASA-e. "To su nove letjelice a ekipe inženjera imaju puno posla prije nego sustavi budu spremni za let", naglasio je.

Ta dva leta smatraju se pokusnima: dvojica astronauta iz svake od letjelica provest će dva tjedna na ISS-u a potom se vratiti na Zemlju.

Prije toga, SpaceX obavit će testiranje bez astronauta u siječnju 2019., a Boeing u ožujku.

Od 2011. NASA je morala koristiti mjesta na ruskim Sojuzima kako bi poslala svoje astronaute na ISS.

Ugovor s Rusijom istječe u studenom sljedeće godine.