Program Queer Zagreba nastavlja se i ovaj tjedan!

Nakon što je premijera argentinskog redatelja Gonzala Quintane pred punim gledalištem Zagrebačkog plesnog centra dirnula publiku u samom otvorenju festivala, a predstava G Viktora Konstantinovića izazvala snažne reakcije u AKC Medici, ovog tjedna 23. sezona Queer Zagreba nastavlja se nizom izuzetno raznolikih izvedbenih i izložbenih programa, u znaku umjetnosti koja razotkriva, propituje i gradi nova queer značenja.

U nedjelju, 26. svibnja u 17:30 sati u Muzeju grada Zagreba, predstavljen je projekt Tragovima drugih, razvijen u suradnji s The British Museumom. U projektu sudjeluju Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Etnografski muzej i Arheloški muzej u Zagrebu. Ove godine, u sklopu Queer Zagreba, izabrani predmeti iz zbirki suradničkih muzeja predstavljeni su kroz interaktivnu mapu koja queer pogledom reartikulira kulturnu baštinu i otvara nove prostore tumačenja.

Istoga dana u 20:00 sati u Multimedijalnom institutu MaMa, Karlo Štefanek izveo je 139 Letters to Noa Marlo, rad nastao iz osobnog gubitka i transformiran u epistolarni performans. Kroz čitanje, video radove i razgovor s povjesničarom umjetnosti Leopoldom Rupnikom, otvara se prostor za kontekstualizaciju rada unutar šireg okvira queer poetike i autofikcije.

Za najmlađe gledatelje, Nikolina Komljenović 27. i 28. svibnja u Zagrebačkom plesnom centru donosi participativnu plesnu predstavu Koja si ti planeta?, osmišljenu kao audio-vizualno putovanje koje koristi somatski pokret, elemente novog cirkusa i imerzivnu scenografiju kako bi djecu i odrasle pozvalo na zajedničko istraživanje tjelesnosti i prostora.

28. svibnja u 19:00 sati, u istom prostoru, Hazem Header dolazi s predstavom Maneater, solo izvedbom koja spaja trbušni ples, drag, kabare i lip sync. Egipat je ovdje figura ljubavnice i osvetnice - strastvena i politična, pretvarajući pozornicu u prostor oslobađanja, ali i gorčine.

Iste večeri u 21:00, National Queer Theater iz SAD-a predstavit će izvedbeno čitanje drame Waafrika 123: A Queerly Scripted Tragic Rise to African Fantasia. Smještena u ruralnu Keniju, ova potresna drama donosi priču o zabranjenoj ljubavi i nasilju patrijarhalnih struktura, kroz prizmu queer identiteta i političke borbe.

Festival zatvara interdisciplinarni projekt This is who I am, 29. svibnja u Zagrebačkom plesnom centru. U režiji Gonzala Quintane i pod vodstvom Jeremyja Goldsteina, ovaj izvedbeni kolaž queer monologa iz Zagreba, uz izložbu fotografa Sanjina Kaštelana, bilježi fragmente svakodnevice lokalne zajednice i transformira ih u snažnu kolektivnu ispovijest o postojanju, nježnosti i borbi.

Ovogodišnji Queer Zagreb u fokus stavlja intimnost, represiju, ovisnost, otpornost, arhiviranje i sjećanje - teme koje umjetnici istražuju kroz osobne i kolektivne povijesti, osporavajući sistemsku opresiju i brišući granice između umjetnosti i aktivizma. Cjelokupni program, detalje o izvedbama i ulaznice potražite na: thisisadominoproject.org