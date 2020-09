Privremeno zatvaranje zagrebačkih ulica

Vozači bi mogli i danas negodovati jer će opet privremeno zatvarati ulice zbog rally utrke Zagreb Open - 46. INA Delta Rally:

Promet će se privremeno zatvoriti na slijedećim lokacijama:

od 17 do 23 sata: Vlaška (od Palmotićeva do Bakačeve) - Europski trg - Bakačeva - Trg bana J. Jelačića - Jurišićeva (do Kurelčeve) - Kurelčeva;

od 7.30 do 19 sati: Sljemenska cesta (od raskrižja prema žičari) - Sljeme (Dom željezničara) - Šestine (restoran Šestinski lagvić) te od

9.40. do 19 sati: Pile (sjeverni ulaz na parkiralište brdske utrke) - Hunjka - Puntijarka - Sljeme (Dom željezničara) - Šestine (Restoran Šestinski lagvić).