Premijera dokumentarnog HBO filma "Tina" na HBO Maxu

Od Oscarom nagrađenih redatelja Dana Lindsaya i T.J.-a Martina, film „Tina" je razotkrivajući i intiman pogled na život i karijeru glazbene ikone Tine Turner koji ocrtava njezin nevjerojatni uspon do rane slave, osobne i profesionalne borbe tijekom cijelog života i još nevjerojatniji povratak na scenu kao globalni fenomen 1980-ih. Ovaj neuljepšani, dinamični prikaz sadrži pronicljive intervjue sa samom Tinom, vođene u njezinu domu u Zurichu u Švicarskoj, kao i s njezinim najbližima. Sadrži i bogatstvo nikad viđenih snimaka, audiokaseta i osobnih fotografija koje kazuju duboku i potresnu priču o kraljici rock'n'rolla u svoj svojoj složenosti.

U jesen 1981., boreći se da dobije značajan zamah u svojoj karijeri, Tina Turner daje intervju Carlu Arringtonu, glazbenom uredniku časopisa People. Pet godina ranije podnijela je zahtjev za razvod od Ikea Turnera, svog supruga i glazbenog partnera nakon više od 16 godina. Zajedno su se popeli na top-ljestvice i upisali glazbenu povijest svojim hitovima "A Fool in Love", "River Deep - Mountain High" i "Proud Mary". Izvan pozornice, činilo se da imaju zdrav brak i obiteljski život. Priča koju je ispričala Carlu bila je iskrena i mučna priča o zlostavljanju i mučenju koje je pretrpjela tijekom braka, te hrabrom bijegu nakon godina traume.

Nakon što je u razvodu izgubila sve osim imena, Tina je nekoliko godina provela u Las Vegasu, nastupajući u cabaret klubovima i televizijskim emisijama. Godine 1983., u dobi od četrdeset i četiri godine, snimila je album "Private Dancer" koji je u svega dva tjedna postao komercijalna i kritički hvaljena senzacija. Njezin singl "What's Love Got To Do With It" postao je njezin prvi i jedini hit broj jedan na Billboard 100 ljestvici.

Stigla je Tina 2.0. "Private Dancer" prodan je u više od 12 milijuna primjeraka diljem svijeta i učvrstio Tinu kao iskrenu superzvijezdu. Nastupala je s Mickom Jaggerom na LiveAidu, osvojila niz Grammyja i napisala najprodavaniju autobiografiju "Ja, Tina". Godine 1988. nastupila je pred rekordnom publikom od 180.000 ljudi u Brazilu. 1993. izašao je dugometražni film o njenom životu, u kojem je Angela Bassett glumila samu Tinu. Kako je rasla njezina slava, tako je rastao i njezin identitet kulturnog simbola, koji je obožavateljima postao simbol snage i otpornosti.

Uz zadivljujuću količinu arhivskih snimki u rasponu od 60 godina, dokumentarni film uključuje intervjue s Angelom Bassett, Oprah Winfrey, novinarom Kurtom Loderom, ujedno i koautorom autobiografije "Ja, Tina" koji je inspirirao igrani film, dramaturginjom Katori Hall, koja je napisala "Tina - The Tina Turner Musical", te suprugom i bivšim izvršnim direktorom diskografske kuće Erwinom Bachom, kao i mnogim drugima.

Film „Tina" režirali su Dan Lindsay i T.J. Martin. Producenti su Simon Chinn, Jonathan Chinn i Diane Becker. Izvršni producenti su Erwin Bach, Tali Pelman, Will Clarke, Andy Mayson, Mike Runagall, David Gilbery i Charles Dorfman. Izvršne producentice za HBO su Nancy Abraham i Lisa Heller.