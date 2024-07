Pravo ljeto može početi kad se GREEN River vrati na obale Save

Peto izdanje Green River Fest - a, nadahnuto održivošću i ljepotom prirode, donosi vam iskustvo koje će vas osvojiti i zaljubiti u zagrebačko ljeto. Od 19. srpnja do 22. rujna, očekuje vas niz aktivnosti koji će razveseliti sva osjetila. Ponovno oživljavamo zagrebačko kupalište i sunčalište u održivom duhu.

Pozivamo vas da se pridružite oživljavanju tradicije savskog kupališta i sunčališta na livadi kod Hendrixovog mosta. Ovdje će se odvijati raznoliki programi - od filmskih projekcija pod zvijezdama, preko kulturnih večeri s književnim i glazbenim gostima, do sportskih natjecanja i edukativnih radionica za djecu i odrasle i neizbježnog odličnog glazbenog programa.

Za vikend otvorenja, 19.7. vas dočekuje Jabuka u Gostima „Night of Faith And Devotion" i kultni DJ FUKI, a subota 20.7. je rezervirana za romantiku i Panonskog mornara uz Neke Nove Klince. Zadnji tjedan sedmog mjeseca rezerviran je za prijatelje iz Afrike, tako da od 24.7. do 28.7. možete prošetati afričkim kontinentom i uživati u ritmovima afrike kroz radonice, kulturu, modu i gastronomiju!

Uživajte u toplini ljeta uz Solarne tuševe i stvorite osvježavajuće trenutke na našoj Solarnoj plaži i luftićima. Na plažu se vraća i naš čuvar plaže, som Jura, a društvo će mu praviti i lopoči, rode i kornjače. Som Jura, škvadra i lopoči, zahvaljujući solarnim panelima i sunčevoj energiji, svijetle u mraku kao glavne festivalske atrakcije koji mame na druženje uz rijeku Savu.

Sportska groznica zahvatit će vas na Green River Festu! Okušajte se u raznim sportovima kao što su badminton, odbojka na pijesku, ragbi na travi, stolni tenis i još mnogo toga. Ako više volite odmor na riječnoj plaži, možete jednostavno baciti belu, šnaps ili preferans.

Kulturne poslastice također neće izostati! Vraćamo Kino na Savi ponedjeljkom u suradnji s domaćim filmskim festivalima, u goste nam dolaze Animafest i Liburnia film festival, Pula Film Festival te Motivun Film Festival Project i CINEHILL s kojim otvaramo sezonu savskog kina i najavljujemo 25. izdanje koje vas ove godine čeka u Delnicama od 24. - 28.7.2024. Gledamo i dobre stare hitove Čudesna šuma, Čarobnjakov šešir i Oscarom nagrađeni Surogat. Uživajte u književno-glazbenim večerima utorkom ili nam se pridružite na kultnom Babinjaku srijedom gdje ćemo ugostiti mnoge inspirativne, popularne i snažne žene, a spremamo i izložbe. Najmlađe očekuju kreativne radionice i zabavne predstave. Odličan stand up program nam sprema Marina Orsag i Studio smijeha.

Nema boljeg načina za provesti večer od pub kvizova, društvenih igara i pripretavanja na plaži uz osvježavajuće koktele i smijeh s prijateljima. Pokažite svoje znanje i osvojite sjajne nagrade!

Uz sve to Green River Fest ponosno najavljuje bogati glazbeni program, Silent party, razni gosti iz svijeta koji će obogatiti vaše ljetne večeri. Od mladih nadolazećih talenata do već afirmiranih izvođača, svirka uz obalu Save bit će nezaboravna.

U programu je i tradicionalni izbor za Miss Save i savskog Tarzana, kao i nezaobilazna Ribička večer na kojoj pripremamo Šarana na rašljama te ukusni fiš.

Neizostavan dio programa su i gastronomska čarolija na Langosh baru i langoše na sve načine te veliki izbor osvježenja na Beach baru.

Ali... ni to nije sve... jer će ljeto biti duuugo i toplooo, tako da očekujte neočekivano

Ulaz na Green River Fest je besplatan za sve posjetitelje, a detaljan raspored događanja pratite na društvenim mrežama i web stranici. Pridružite nam se da zajedno stvaramo nezaboravne trenutke na obali rijeke Save!