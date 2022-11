Plavuša i razgovor s brinetom

Sjednu plavuša i brineta na kavu, pa brineta pokuša shvatiti što je plavuša napravila:

- Dobro, reci ti meni ozbiljno, zašto si ti sa tim tipom, pa stariji je od tebe 25 godina?

Plavuša se nasmije:

- Pa da, pa on me jednostavno financira... ovaj, fascinira, jel' se to tako kaže?