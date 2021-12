Otvoreno Fuliranje na Oleander terasi hotela Esplanade

Prekrasna zagrebačka ljepotica, hotel Esplanade, domaćin je popularnome Fuliranju na atraktivnoj Oleander terasi od 02.12 do 01.01, svakoga radnog dana od 12 do 23 sata, a vikendom od 11 do 23 sata. Dvanaest ugostiteljskih objekata, više od 40 DJ'a, kao i odlični glazbenici s nestrpljenjem očekuju posjetitelje. Fuliranje ove godine obilježava svoj deseti rođendan. Od prvog izdanja u Tomićevoj ulici, posvećenog legendarnom gosponu Fuliru, pa do onoga 2019. na Strossmayerovu trgu, ovo se događanje ušuljalo u srca Zagrepčana, no i mnogobrojnih posjetitelja našega grada. Često se spominje kao "ono mjesto" s vrhunskom gastro ponudom i glazbom. Dobra urbana atmosfera u kombinaciji s ponekim toplim koktelom i dobrim društvom sigurno će biti odabir mnogih i za Badnjak i doček Nove. Pepi Jogarde, Ozren Kanceljak Kanca i Zozo te live nastupi Yogi Lonicha, Joe Pandura pojačanog Nikolom Marjanovićem, Kristijana Beluhana i Michaela Kvorke s prijateljima, samo su dio ovogodišnjeg glazbenog line-up-a. Ove godine Fuliranje se predstavlja s partnerima, agencijom MPG i hotelom Esplanade, koji su prepoznali tu dobru vibru, tradiciju i recept za desetogodišnji uspjeh.

U blagdanske dane lijepo je misliti na druge, a Zaklada Marina Čilića odabrala je Fuliranje za svoje blagdanske aktivnosti koje će izmamiti osmijeh i biti vjetar u leđa mladim talentiranim sportašima i umjetnicima. Ponudit će posjetiteljima 10 sportskih predmeta i putem licitacije koja će se odvijati od 4.12 do 24.12. prikupljati donacije. Svaka dva dana otkrivat će se novi predmet, a ponude /bidovi/ će se moći slati u komentare objava na Zakladinom instagramu. Posjetitelji će moći pratiti napredak aukcije na velikom aukcijskom kalendaru. No, to nije sve; na Fuliranju se mogu kupiti i potpisane HEAD teniske loptice kao ukras za bor i kuglice by Zaklada Marin Čilić & KOFER s začinima za gin i božićnom čestitkom s potpisom poznatih sportaša i glazbenika. Nedjeljom posjetitelje očekuje u podne koncert glazbenih stipendista Zaklade. Prihodi od aukcije i prodaje kuglica idu za stipendiranje mladih nada hrvatskog sporta i umjetnosti.

Za hvatanje selfija spremno je čak šest photo pointova; dodirnite najveće božićne kugle by Konzum ili provjerite svoje reflekse i brzinu u 10 GIGA Telemach kutku, a 18.12. i 23.12. razgibajte moždane vijuge na Telemach pub quizu i osvojite vrijedne nagrade. Pitate li se gdje nabaviti blagdanske poklone, zastanite u Fuliranje Fun Shopu i razveselite sebe i ukućane setom za kućnu pripremu kokica by Tvornica kokica ili sočnim Kroštulinim panettoneom. A kad vas prsti zazebu, uskočite u Samsungov paviljon i možda vas baš tamo čeka omiljeni gadget.

A što nam spremaju naši gastro meštri? Chef Mate Janković ostaje vjeran svom Institutu za kobasice, no dodaje im svoj poseban šmek, a Chef Ivan Pažanin iz Chef's Burgers koketira s malo drugačijim okusima burgera. Po prvi put na Fuliranju na street scenu izlazi kuharsko-slastičarski tim hotela Esplanade i Chefica, Ana Grgić Tomić, koja najavljuje sjajna jela poput bakalara, kroketa, quiche lorrainea i junećih obraza u šik gastro twistu, a tu su i naravno nezaobilazne, zapečene Esplanadine štrukle.

Izakaya koketira sa selekcijom "bunova" s krvavicama, buncekom, no i egzotičnijim varijantama chistora i ebi, uz bogatu paletu koktela. Umjereno gladni zasigurno će posegnuti za ponudom Acrobat Wine Bara - platama s narescima od crne svinje Blasquez i St.Luce tjesteninama uz najbolje vinske i šampanjske etikete. El Toro ostaje vjeran južnoameričkim okusima pa uz već dobro poznate salsiccie (kobasice) dodaje i Asado beef taco te hrskave cannole punjene tiramisu kremom. Kreativni Restač donosi po prvi put 3pice sendvič, uz maturo steakove, fritto misto i jedno "filmsko" jelo. Taika čarolija s arktičkog kruga stiže s finim sendvičima s lososom i kozicama, a imaju nešto i za ekipu - Expedition Dish. Good Kut, na čelu s gastro senzibilnom Ivanom Bekavac, priprema klopu za prste polizat' - Juhu za skidat' promile, Sendvič koji mesa vidio nije, štrudlu meku ko' duša - a ovo je adresa i za sve vege ljude. Beg's Plant Based Butchery - premijerno se predstavlja, ali s pravom rapsodijom okusa: Beg's Santa Balls - meatballs u pecivu s topljenim sirom, Beg's Choco Chilli - u tacosima s tamnom čokoladom i Beg's Mac & Cheeze samo su neki od njih, a ističu i KAJ chai. Poseban zlatni prah i kapljice uz gastro oblizeke dodat će sjajni barovi - Rakijarnica sa više od 40 vrsta rakija (nema da nema), panettoneom by Kroštula - kažu najboljim u svemiru i hrskutavim hrvatskim pop-up kokicama i Gingle Bells u pravom božićnom koktelskom raspoloženju.

'Kako su ove godine izostali brojni blagdanski sadržaji u ovom dijelu grada, krenuli smo u pripremu božićnog programa na terasi, a osobito nam se svidjela ideja da se Fuliranje, kao već etablirani, isprobani i atraktivni koncept, koji nosi jedan poseban duh Zagreba, organizira upravo ovdje na kultnoj terasi Oleander i to na jednoj višoj razini. Hotel gaji posebnu vezu sa Zagrepčanima, a na njegovoj terasi Oleander sklapala su se prijateljstva i događale nove ljubavi. Upravo zato, vjerujem da je Esplanade pravi izbor za ovakav događaj, koji donosi veselje te privlači posjetitelje željne druženja. Bogati program, kreativna ponuda hrane i pića, bajkovita dekoracija, kao i prekrasna lokacija na kojoj se nalazi ovogodišnje jubilarno deseto izdanje Fuliranja dobitna su kombinacija da Zagrebu i Zagrepčanima, ali i mnogim inozemnim gostima omogućimo poseban doživljaj" Istaknuo je Ivica Max Krizmanić, direktor hotela Esplanade.

Za ulazak na događanje obavezna je covid potvrda, a važno je i poštivanje svih epidemioloških mjera.

Pozivamo vas da redovno pratite naše društvene mreže sa svim novostima https://www.facebook.com/Fuliranje i https://www.instagram.com/fuliranje/.