Otvorenje posljednje ovosezonske izložbe u Galeriji Nova "U žalovanju i bijesu"

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas i pozvati na otvorenje skupne izložbe U žalovanju i bijesu u četvrtak 8 srpnja u 20 sati u Galeriji Nova (Teslina 7, Zagreb).

Izložba kustosice Ane Dević/WHW predstavit će radove 12 umjetnik/ca i kolektiva, te promišlja integriranje tuge i gubitka kao neophodnog koraka za ponovnim pokretanjem otpora, osnaživanja, komunalnog učenja i iscjeljenja na individualnoj i kolektivnoj razini.

Trajati će do 16. rujna ove godine, no Galerija Nova će biti zatvorena u kolovozu.

IZLOŽBA: U žalovanju i bijesu | In Mourning and In Rage



Marwa Arsanios, selma banich u suradnji s Marijanom Hameršak i kolektivom Žene ženama, CAConrad, Vera Dajht Kralj, Lav Diaz, Etcétera/Progressive International Workshop, Tina Gverović, Suzanne Lacy & Leslie Labowitz, Mladen Stilinović

Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb

kustosica: Ana Dević/WHW