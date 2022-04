Oral-B razveselio djecu iz Dječjeg doma Zagreb

Svjetski dan oralnog zdravlja i Međunarodni dan sreće spoj je koji može značiti samo puno osmijeha. Tako je i bilo na projekciji animiranog filma Crvena panda koju je za djecu iz Dječjeg doma Zagreb organizirao Oral-B.

Djecu vrtićkog i školskog uzrasta do suza je nasmijao crtić koji govori o temi koja je zajednička svoj djeci svijeta, a to je odrastanje. Kako prevladati izazove odrastanja ako ne smijehom i osmijehom i to na Međunarodni dan sreće i Svjetski dan oralnog zdravlja!

„Nema većeg zadovoljstva od nasmijane djece. Naša djeca se susreću s brojnim izazovima od najranije dobi i zato nam je važno da su osmijesi na njihovim licima što češće. A uz smijeh su naučili da je i drugoj djeci njihove dobi neugodno u brojnim situacijama i da često ne znaju kako se ponašati i reagirati. Zato je tu uvijek osmijeh", izjavila je Đurđa Ćaćić, predstojica podružnice A. G. Matoš koja je sastavni dio Doma za djecu Zagreb.

Djecu su uz projekciju dočekali i prigodni darovi koje je omogućio Oral-B.

„Veselje na dječjim licima i iskreni smijeh znak su da su zadovoljni odabirom animiranog filma. Nama je to nagrada i to na dan kojim se obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja. Oral-B ih je uz to podsjetio da je prevencija prvi i najvažniji korak za lijep osmijeh", izjavila je marketing menadžerica tvrtke Procter&Gamble, Roberta Čirjak.

Oral-B od svog nastanka posebnu pozornost posvećuje dječjem oralnom zdravlju i važnosti prevencije. Na hrvatskom tržištu odnedavno je dostupna i električna zubna četkica Oral-B Kids za dob 3+. Ona omogućuje zabavno, nježno i učinkovito čišćenje jer uklanja više zubnih naslaga od obične četkice, a posebno je oblikovana za nježne dječje desni. Ugrađeni mjerač vremena pomaže da pranje zubi traje preporučene 2 minute, a četkica je kompatibilna s besplatnom aplikacijom Disney Magic Timer by Oral-B koja potiče usvajanje dobrih navika pri pranju zubi od malih nogu. Punjiva baterija traje do 8 dana, a s četkicom dolaze i četiri naljepnice Disneyevog Mickeyja za ukrašavanje drške.