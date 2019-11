Opasnost od zračenja: rjeđe telefonirajte i češće provjetravajte!

Kada sjedite na suncu, telefonirate, boravite u svom stanu, gledate televizor - posvuda ste izloženi zračenjima. No mnogi Nijemci ne znaju koji su najvažniji izvori zračenja u svakodnevnici i prije svega: što od toga bi za njih moglo biti opasno. To je rezultat ispitivanja koje je proveo Savezni ured za zaštitu od zračenja.

Više od polovice ispitanika (51,4 posto) zabrinuto je zbog odašiljača mobilne telefonije, a skoro isto toliko zbog zračenja mobitela ili tableta. Na prvi pogled je strah od mobitela opravdan: on kod telefoniranja proizvodi elektromagnetsko polje i to direktno uz glavu. No dopuštena količina zračenja je ograničena, što je dovoljno za zaštitu zdravlja, navodi Savezni ured za zaštitu od zračenja. Ipak, nije isključeno dugoročno negativno djelovanje jer je mobilna telefonija relativno mlada tehnologija pa još nema preciznih dugoročnih studija. Zato se preporučuje što rjeđe korištenje mobitela, kupovina uređaja koji proizvode manje zračenja, upotreba headseta te izbjegavanje telefoniranja kada je veza loša. Tada je, naime, zračenje jače. I još nešto: nije točno da zračenje mobitela može promijeniti genetski kod - to mišljenje zastupa polovica ispitanika.

A što se tiče straha od odašiljača mobilne telefonije, protiv čijeg se postavljanja u njihovoj blizini građani brane čak i sudskim tužbama, strah je neopravdan, ističe Inge Paulini, predsjednica Saveznog ureda za zaštitu od zračenja. Naime, odašiljači u Njemačkoj moraju biti u skladu sa zakonskim normama koje propisuju dopuštenu količinu zračenja.

Što je to radon?

No najviše ispitanika (73,9 posto) se boji radioaktivnog zračenja iz nuklearnih elektrana. Neopravdano, kaže Inge Paulini: "Studija je pokazala da je kod stanovništva rizik atomske energije precijenjen, a opasnost primjerice od radona podcijenjena." Naravno, ova tvrdnja se odnosi na zračenje nuklearne elektrane koja normalno radi, a ne u slučaju havarije.

Ljudi bi se, dakle, daleko više trebali brinuti zbog jednog drugog izvora zračenja: radona. No taj radioaktivni plemeniti plin uznemiruje najmanji broj ispitanika (23 posto). I to premda je on najveći izvor prosječne godišnje izloženosti zračenju i, nakon pušenja, na drugom mjestu potencijalnih uzroka raka pluća. Radon nastaje u zemlji i odande dospijeva u zrak i zgrade. Vani je njegova koncentracija zanemariva, ali u zatvorenim prostorima taj plin može biti opasan. On je nevidljiv, nema okusa ni mirisa. Ako ga udišete duže vrijeme u većim količinama prijeti vam opasnost od raka pluća. Građanima u regijama posebno opterećenima tim plinom preporučuje se redovito provjetravanje kuća i stanova te izolacija propusnih mjesta u podrumima i prizemljima.

Nijemci se boje i sunca čije UV-zrake mogu izazvati rak kože. Savezni ured za zaštitu od zračenja upozorava da će zbog klimatskih promjena biti sve više toplih i vedrih dana, uslijed čega će i ljudi biti sve češće izloženi sunčevim zrakama. Broj oboljelih od raka kože je proteklih godina u porastu. Zato se preporučuje rigorizna zaštita od sunca, ali i izbjegavanje solarija.

Dakle da zaključimo: tko umjereno koristi mobitel, štiti kožu od sunca i redovito provjetrava prostorije ne mora se bojati zračenja opasnog po zdravlje.