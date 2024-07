Najpoznatiji američki serijski ubojica ponovno na malim ekranima

SkyShowtime je potvrdio da nova originalna dramska serija Dexter: Original Sin - željno iščekivani prednastavak serije Dexter, nominirane za nagradu Emmy®, dolazi na uslugu. Kroz radnju koja se događa 15 godina prije prvog susreta gledatelja s Dexterom u popularnoj SHOWTIME® seriji Dexter, novi triler u 10 epizoda prati omiljenog američkog serijskog ubojicu... u treningu.

Najavljena je i glumačka postava serije Dexter: Original Sin (prethodnog naziva Dexter: Origins). Patrick Gibson (Shadow and Bone) igra naslovnu ulogu Dextera Morgana; dobitnik Zlatnog globusa Christian Slater (Mr. Robot) je Harry Morgan, Dexterov poočim i detektiv za ubojstva; a Molly Brown (Senior Year) utjelovit će lik Dexterove mlađe sestre, Debre Morgan. Patrick Dempsey pridružit će se glumačkoj ekipi kao redoviti glumac u seriji, a glumit će Aarona Spencera, kapetana odjela za umorstva policijske postaje u Miamiju koji ima desetljećima dugu vezu s Harryjem Morganom (Slater). Sarah Michelle Gellar pridružuje se glumačkoj ekipi u posebnoj ulozi gostujuće zvijezde kao Tanya Martin, šefica CSI-a u policijskoj postaji u Miamiju i nova šefica Dextera Morgana. Clyde Phillips (Dexter, Nurse Jackie), nominiran za nagradu Emmy, vraća se kao kreativni voditelj i izvršni producent.

Radnja se odvija u Miamiju 1991., a Dexter: Original Sin prati Dextera (Gibson) tijekom njegove transformacije iz studenta u osvetničkog serijskog ubojicu. Kad više ne može ignorirati svoje krvožedne porive Dexter mora naučiti kako kanalizirati svoju mračnu stranu. Uz pomoć svog oca Harryja (Slater) usvaja Kod koji mu pomaže pronaći i ubiti ljude koji zaslužuju da ih se ukloni iz društva bez privlačenja pozornosti čuvara zakona. To je poseban izazov za mladog Dextera s obzirom na to da počinje raditi kao forenzički pripravnik u gradskoj policiji Miamija.

Za svoju ulogu Mr. Robota, Slater je osvojio Zlatni globus, Critics Choice Award i brojne druge nominacije. Među njegovim ostalim projektima su i Dr. Death (nominacija za nagradu Critics Choice), Dirty John, Nymphomaniac te kultni klasici True Romance i Heathers. Slater upravo igra glavnu ulogu u redateljskom prvijencu Jerryja Seinfelda, Unfrosted i u seriji The Spiderwick Chronicles. Njegova sljedeća uloga bit će u redateljskom debiju Zoe Kravitz, Blink Twice.

Gibsona se u posljednje vrijeme može vidjeti u televizijskoj seriji Shadow and Bone. Također je ostvario uloge u sljedećim filmovima i serijama: The OA, Good Girl Jane i Property of the State. Za posljednju od njih 2017. je, kao zvijezda u usponu, dobio nagradu Irish Film and Television Award®.

Brown je do sada ostvarila uloge u serijama Evil, Billions i The Marvelous Mrs. Maisel te u filmovima Senior Year i The Good House. Pojavit će se i u nadolazećem neovisnom filmu Mooch.

James Martinez (Love Victor), Christina Milian (Falling Inn Love), Alex Shimizu (The Blacklist) i Reno Wilson (Mike & Molly) također će se redovito pojavljivati u seriji kao članovi gradske policije Miamija. Martinez igra Angela Batista, detektiva za ubojstva u usponu koji se vodi srcem; Milian se pojavljuje u ulozi Marije LaGuerte, prve detektivke za ubojstva u gradskoj policiji Miamija; Shimizu je Vince Masuka, forenzički analitičar koji rado dijeli svoju stručnost i uživa u prilici za zapovijedanje svom novom pripravniku, Dexteru Morganu; Wilson igra Bobbyja Watta, Harryjevog dugogodišnjeg partnera i osobu od povjerenja.

Prva od osam sezona originalne serije Dexter počela je s prikazivanjem 2006. godine. U glavnoj ulozi nastupa dobitnik Zlatnog globusa Michael C. Hall kao Dexter Morgan, kompliciran i konfuzan stručnjak za analizu uzoraka krvnih mrlja u gradskoj policiji Miamija koji je u slobodno vrijeme serijski ubojica. Serija je postala jedna od najcjenjenijih na američkoj televiziji, dobivši više nominacija za nagrade Emmy i Zlatni globus za najbolju televizijsku dramsku seriju te prestižnu nagradu Peabody 2008. godine. Dvaput je bila uvrštena među 10 najboljih televizijskih serija po izboru Američkog filmskog instituta. Također, 2013. američka udruga scenarista, Writer's Guild of America uključila je seriju Dexter u popis „101 najbolje napisana TV serija". Sve prethodne sezone serije Dexter sada su dostupne za streamanje, samo na usluzi SkyShowtime.

Izvršni producent serije Dexter: Original Sin je Clyde Phillips, a dolazi iz producentskih kuća Showtime Studios i Counterpart Studios. Na popisu izvršnih producenata također su i Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (Dexter), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily In Paris) te Lilly Burns (Russian Doll). Producent serije je Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Slateru se ponovno pridružuje Michael Lehmann (Heathers), kao izvršni producent i redatelj.

Za Showtime Studios kreativni voditelji serije su Gary Levine i Urooj Sharif, a produkciju nadgleda Tara Power. Seriju distribuira tvrtka Paramount Global Content Distribution.

SkyShowtime dostupan je izravno korisniku putem aplikacije SkyShowtime na Apple iOS, tvOS, Android uređajima, Android TV-u, Google Chromecastu, LG povezanim TV-ima, Samsung Smart TV-ima, odabranim distribucijskim partnerima na svim tržištima te putem web stranice www.skyshowtime.com.

Mjesečna cijena usluge SkyShowtime za pretplatu Standardna s oglasima je 4,99 EUR, a mjesečna cijena za pretplatu Standardna Plus je 7,99 EUR. Pretplata Standardna s oglasima uključivat će oglašavanje, dok Standardna Plus ostaje bez oglasa.