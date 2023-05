Mujo mulja gazdaricu

Muji stigla plaća i on je, kako to obično biva, spiska u par dana. Naravno, problem je kad mora razgovarati s gazdaricom o plaćanju, pa je izbjegava danima, no jedne večeri ga ona sačeka iz busije i krene deračina:

- Mujo, bolan, dužan si stanarinu, ka'š platit'?

Mujo slegne ramenima:

- Gazdar'ce, imamo problem ... neću moć' platit' ovaj mjesec ....

Gazdarica ljutito odvrati:

- Pa to s' mi rek'o i prošli mesec!

Mujo proguta knedlu i kaže joj:

- Pa vid'te da sam čovjek od riječi!