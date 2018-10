Mujo kod doktorice

Mujo dolazi kod doktorice, sjeda i počne se meškoljiti:

- Doktor'ce, pomagaj...

Doktorica ga pogleda preko naočala:

- Što vas muči?

Mujo uzdahne:

- Vid' 'vamo... stoji m' ćuna već dva mjeseca od jutra do mraka... sram me na poslu, sram me vozit' se busom il' tramvajem, sram me otić' u trgov'nu... šta m' možete dat'?

Doktorica se oblizne:

- Paa, za početak... stan i hranu!