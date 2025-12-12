Mujo i svađa s Fatom
Naravno da Mujo ima svoje viđenje određenih problema sa svojom dragom ženom...
Šta je Fata napravila Muji? (Arhiva)
Mujo uleti sav lud u kafanu i naruči duplu rakiju, pa onda još jednu i tek tad sjedne pa počne pijuckati u miru, kad Haso sjedne do njega i upita ga:
- Jarane, š'a je bilo? Proš'o sam kraj tvoje kuće, čuo sam da se svađaš s Fatom ... kako je to prošlo?
Mujo slegne ramenima:
- A sl'šaj, dopuzala je do mene na koljenima ...
Haso zavidno klimne glavom:
- Bome, jarane, dobar si! I šta je rekla?
Mujo se poklopi ušima:
- Izlaz' ispod kreveta da te neb' za uši izvukla van!
12.12.2025. 06:55:00
