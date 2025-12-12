Mujo i svađa s Fatom

Mujo uleti sav lud u kafanu i naruči duplu rakiju, pa onda još jednu i tek tad sjedne pa počne pijuckati u miru, kad Haso sjedne do njega i upita ga:

- Jarane, š'a je bilo? Proš'o sam kraj tvoje kuće, čuo sam da se svađaš s Fatom ... kako je to prošlo?

Mujo slegne ramenima:

- A sl'šaj, dopuzala je do mene na koljenima ...

Haso zavidno klimne glavom:

- Bome, jarane, dobar si! I šta je rekla?

Mujo se poklopi ušima:

- Izlaz' ispod kreveta da te neb' za uši izvukla van!