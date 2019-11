Matchday - Inside FC Barcelona, novi službeni dokumentarac

Rakuten, Inc., FC Barcelona, i Rakuten TV predstavili su Matchday - Inside FC Barcelona, službenu TV dokumentarnu seriju FC Barcelone, koja klub prati kroz sezonu 2018. - 2019. i predstavlja mnoge trenutke iza kulisa samih utakmica, koji otkrivaju zašto Barca nije "samo još jedan klub."

Matchday - Inside FC Barcelona serijal kreirali su Barca Studios, vlastita produkcijska kuća FC Barcelone, u suradnji s Kosmos Studios, Rakuten, Inc. u suradnji s Rakuten H Collective Studio i Producciones del Barrio.

Rakuten je glavni globalni partner FC Barcelone od 2017. Inspiracija i motivacija ljudi kroz snagu sportskog duha dio su suradnje s Barcom, stoga je u idealnoj poziciji dokumentarac predstaviti fanovima diljem svijeta.

Serijal se sastoji od osam epizoda u kojima se klub i igrače prati kroz najvažnija postignuća sezone 2018. - 2019. Ekskluzivan pristup pozadinskoj priči o klubu baca novo svjetlo na samu kulturu i filozofiju Barce, jednog od najomiljenijih nogometnih klubova na svijetu. Serijal gledateljima nudi upoznavanje s klubom i igračima "bez filtera" i prati momčad dok uživa u pobjedama i daje sve od sebe kad treba nadjačati poraze.

Matchday igrače prati i kad nisu na terenu, dajući uvid u njihove privatne živote, poput roštiljanja u kući Luisa Suareza s Leom Messijem i Jordijem Albom; obiteljske idile Gerarda Piquea; Marc-Andrea ter Stegena dok se zabavlja dizajniranjem svojeg novog doma; i Ivana Rakitića u kuhinji.

Matchday detaljno analizira Barcine kultne akcije iz utakmica prošle sezone i to uz pomoć slavnog Johna Malkovicha u ulozi komentatora. To uključuje i nevjerojatan "El Clasico" derbi protiv suparničkog Real Madrida, jedan od najgledanijih sportskih događaja na svijetu. Dvije epizode prikazuju kako se igrači pripremaju za El Clasico, kako se nose sa stresom tako važne utakmice i osobne dojmove o tih 90 minuta koje su proveli na terenu.

Serijal predstavlja i važan doprinos svih onih koji su, zbog nevjerojatne količine podrške, postali dijelom Barcine obitelji. Takav su primjer Rafa, vatrogasac koji je u eksploziji izgubio vid, ali i dalje dolazi na Camp Nou gdje s tribina navija kad god klub igra, kao i Andrey, navijač iz Rusije koji FC Barcelonu prati diljem svijeta.

Premijera Matchdaya održat će se ekskluzivno na Rakuten TV-u u Europi, 29. studenog. Nakon toga slijedi Japan i distribucija od strane Rakutena ili kroz partnerstvo s drugim operaterima u APAC regiji i SAD-u. FC Barcelona rezervirala je pravo prikazivanja u Africi, Južnoj Americi, MENA regiji i Kanadi.

Za Barcine najveće fanove, koji život i karijeru igrača žele pratiti i mimo terena i Matchday dokumentarnog serijala, ekskluzivno prikazivanog na RTVu - službeni Barcin community na Rakuten Viberu nudi redovit i ekskluzivan sadržaj koji stiže iz samog kluba. Community okuplja preko 2 milijuna pratitelja i fanova FC Barcelone iz cijeloga svijeta, a pruža im sve od vijesti uživo i najava nadolazećih utakmica do kvizova i "behind the scene" snimki. Kao bonus, tu su prognoziranje rezultata i chatbot za izbor igrača utakmice, kao i osvajanje specijalnih nagrada koje se ne nalaze u slobodnoj prodaji. Sve se odvija u organizaciji Rakuten Vibera, kako bi se fanovima pružila prilika redovito komunicirati s omiljenim klubom.