"Ljeto na Savi" - detaljan program aktivnosti od 12. do 19. srpnja

Brojnim sportsko-rekreativnim i kulturnim aktivnostima uz tok rijeke Save nastavlja se raznoliki program manifestacije 'Ljeto na Savi', koja od ove godine građanima Zagreba nudi novo sadržajno odredište za zabavu i rekreaciju.

Manifestacija 'Ljeto na Savi' održava se od 5. srpnja sve do sredine rujna na tri lokacije unutar nasipa rijeke Save - kod Hendrixovog mosta, uz Most slobode na sjevernoj obali rijeke Save te na južnoj obali, odmah preko puta uz park Bundek.

U subotu 13. srpnja, ljubitelji dobre glazbe doći će na svoje uz DJ-a Gorana Bakića i Rock Antologiju, Dražen Buntić Trio i njihove Jimmi Hendrix Smash Hits, Vedrana Božića & Rock Masters feat. Ervin Baučić - Jimmy Page - Master of Heavy Riff te Chris Ian band - Kurt Cobain Nirvana Story i Juraj Belković&Sultani Swinga - Mark Knopfler The Icon of Laid Back Style. Glazbeni program trajat će od 19 do 23 sata na Lokaciji A kod Hendrixovog mosta.

Kad su sportske aktivnosti u pitanju, građani svih dobnih skupina moći će se u nadolazećem tjednu uključiti u mnogobrojne grupne i individualne programe. Na lokaciji kod Hendrixovog mosta tijekom cijelog tjedna bit će organizirani grupni programi ZUMBA fitnessa, zatim korektivna gimnastika za slijepe i slabovidne osobe, škola nordijskog hodanja, a oni koji uživaju u adrenalinu, moći će se okušati u školi Raftinga. Roditelji će iduće srijede od 17 do 19 sati svoju djecu moći dovesti i na aktivnost „Želim se igrati", odnosno u univerzalnu sportsku školu za djecu s teškoćama u razvoju.

Na lokaciji C kod mosta slobode, na južnoj obali Save, prezentirat će se takozvani airbadminton, a svi koji u petak u jutarnjim satima dođu na istu lokaciju, moći će jahati konje na povezu te naučiti čistiti konje i opremu. Građanima je na toj lokaciji svaki dan od 9 do 12 sati te od 17 do 21 sati dostupno besplatno korištenje rekvizita za odbojku na pijesku, nogomet na pijesku, rukomet, badminton i šah.

Za one koje više zanimaju kulturne aktivnosti, ali i za one koji se nakon sportskih aktivnosti žele opustiti uz dobro društvo, na Lokaciji B, odnosno kod Mosta slobode na sjevernoj obali Save, nalaze se pozornica i kino na otvorenom. Posjetitelji će u večernjim satima uživati uz DJ Akademiju i filmove. Tijekom idućeg tjedna, prikazat će se filmovi „Burning", „Dogman", „Ustav Republike Hrvatske", „150 Milligrams", "Wild Mouse", „Klimaks", "In The Fade". Svakog dana u tjednu filmske projekcije kreću u 21.00 sat.

Osim projekcija filmova, održat će se koncert vokalnog sastava Ardú , radionice Centra za kulturu i informacije Maksimir, SAM-SA, Ples na svili Pučkog otvorenog učilišta, Yoga na S(pl)avi u organizaciji KNAP-a, a u organizaciji Etnografskog muzeja, povodom 100 godina muzeja, posjetitelji će moći naučiti više o starim igrama, brojalicama i narodnim pričama iz Hrvatske i svijeta.

Iznimno bogat program manifestacije već je u prvim danima vratio sve generacije na obalu Save te garantira sjajan provod sve do rujna.

Sve aktivnosti u sklopu 'Ljeta na Savi' su potpuno besplatne za sve posjetitelje i održavaju se prema rasporedu, a otkazuju se jedino u slučaju kiše.