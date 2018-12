Kina krenula na tamnu stranu Mjeseca

Kina je lansirala lunarnu sondu kojoj je glavni cilj sletjeti na udaljenu stranu mjeseca odnosno dio koji se ne vidi sa Zemlje. Najnovija misija trebala bi obaviti eksperimente i istraživanja na do sada uglavnom neistraženom dijelu tog zemljinog satelita.

Sonda Chang'e-4 lansirana je s poligona Xichang na jugozapadu Kine. Neki stručnjaci procjenjuju da će sondi trebati 14 dana do odredišta. Drugi kažu da će trebati i do 27 dana. Ukoliko misija bude uspješna označila bi prvi put da su ljudi stigli na tamnu stranu Mjeseca koja je grublje konfiguracije od vidljive strane Mjeseca.

"Najveći izazov je uspostava komunikacije s tamnom stranom Mjeseca koja nije u dometu izravnih signala i nevidljiva je sa Zemlje", kaže profesor Ouyang Ziyuan iz Kineske akademije znanosti, glavni zannstvenik projekta kineskog istraživanja Mjeseca. "Bit ćemo kao da smo gluhi i slijepi", kaže on.

Kina je u svibnju lansirala satelit Queqiao koji će prenositi informacije između Zemlje i buduće sonde. Chang'e 4 trebao bi sletjeti u blizini južnog pola Mjeseca otkuda će započeti istraživanje. Sonda nosi sjemenje za eksperiment uzgoja povrća u zatvorenim uvjetima na površini Mjeseca.

Kina ima ambiciozni svemirski program koji uključuje slijetanje rovera na Mars do 2020., izgradnju vlastite svemirske stanice do 2022. i slanje istraživačke misije na Jupiter do 2029.