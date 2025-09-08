« Vic dana
VIC DANA

Kad Fata ostane trudna...

... odluči ona to polako i nježno reći Muji, da se ne iznenadi previše...

Upsić ;)
Upsić ;) (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Fati

Fata skonta da je trudna i razmišlja kako će to reći Muji. Konta ona par dana i na kraju odluči da mu kaže ravno u glavu.

- Mujo, bolan, da t' kažem nešt'...

Mujo je pogleda:

- Rec'...

Fata skupi hrabrost:

- Trudna sam!

Mujo je gleda i šuti, pa se Fata lagano nasmije i upita ga:

- Mujo, bolan, što b' ti volio da bude? Cura il' dečko?

Mujo uzdahne:

- Ja b' da je to loš vic...

08.09.2025. 06:55:00
    
