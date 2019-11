Izložba Zidovi mržnje u KIC-u

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije koji se obilježava svake godine 16. studenoga, a ove godine s posebnim fokusom na 30. obljetnicu pada Berlinskog zida, IDEMO Institut za demokraciju iz Zagreba i KIC pripremili su izložbu fotografa Jovice Drobnjaka pod naslovom „Zidovi mržnje".

U ovom dokumentarnom nizu na više od 300 fotografija prikazani su grafiti kojima su prekrivene fasade glavnog grada Hrvatske, na kojima se vodi rat "crvenih" i "crnih", "partizana i ustaša", ideologija koje trebaju pripadati prošlosti, ali su u nas itekako žive...

„Drobnjak spada u grupu onih umjetnika koji stvaraju neopterećeni svojom medijskom slikom unutar kulturne scene, on radi sve i svašta, on ne pita, on šuti i snima i onako usput potiho dokumentira svijet u kojem živi. Iz tako postavljenje koncepcije življenja i stvaranja rađaju se iznimni rezultati koji predstavljaju eseje fotografske umjetničke ili dokumentarističke prakse. Upravo ta opuštenost prikriva konceptualni pristup vremenu i prostoru unutar kojega se on kamerom kreće. Urbano je to okruženje gdje motivi postaju pravi predmet lova, plijen koji svoga lovca mami i s kojim se nadmudruje. (....) Ovim radovima, fotografijama zagrebačkih grafita, za razliku od onih koje je Drobnjak izložio prije par godina, on svakodnevnicu prikazuju u njezinoj izravnosti, bez igre sjena, bez efekta svitanja, bez uljepšavanja iz nekog posebnog kuta, pred nama je pljuska u lice našeg vlastitog života i sredine u kojoj živimo" (Iz predgovora, Emil Matešić).

Otvorenje izložbe je u subotu, 16. 11. 2019. u 18 sati