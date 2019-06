istražite Zagreb na novi način

Znate li gdje u Zagrebu pronaći Emira? Možda vam pomogne kad kažemo da je riječ o konju bana Jelačića. Gdje su Vještičje stube, gdje je bila prva prava zagrebačka pivovara, a koja adresa ima magični broj 49 i ¾?

Ove, a i brojne druge dobro čuvane tajne Zagreba zna Josipa Šiklić, poznatija kao Purgerica, turistička vodičica koja je osmislila jedinstvenu turu za istraživanje Zagreba na električnom biciklu - #strujnikrug.

Husqvarna #strujnikrug otvoren je od 13. do 18. lipnja u sklopu POP UP Summer Gardena na ljetnoj pozornici kina Tuškanac, svaki dan od 17 do 21 sat. Svoju vožnju možete dogovoriti na lokaciji ili je rezervirati prijavom na mail strujnikrug@komunikacijskilaboratorij.com.

Svi biciklisti koji tijekom istraživanja Zagreba i testiranja e-bicikla objave fotku i/ili video na svojim društvenim mrežama, ulaze u nagradni natječaj. Najkreativniji vozač ili vozačica bit će nagrađen Husqvarna električnim biciklom koji će dobiti na korištenje do 1. studenog 2019. godine teprivatnom turističkom turom Zagrebom uz Purgericu.

Jedini je uvjet sadržaj podijeliti na otvorenom profilu, uz #strujnikrug #husqvarnabicycles #pileivile.

- Svaki zagrebački „vinkl" krije neispričanu priču. Od Zrinjevca oko kojeg je održana prva biciklistička utrka u Zagrebu pa do Maksimira koji krije tajnu o parobrodu. Vjerujem da će i Zagrepčanima, ali i svima ostalima, ova tura razvući osmijeh na lice, pogotovo kad sjednu na električni bicikl koji vas stvarno vraća u djetinjstvo i podsjeća na prvu vožnju biciklom, kaže Purgerica.

Husqvarna električni bicikli dostupni su ekskluzivno u trgovini Pile i vile zahvaljujući tvrtki Drezga koja je generalni zastupnik Husqvarne za Hrvatsku. Hrvatska je četvrta zemlja u svijetu u kojoj su Husqvarna električni bicikli dostupni. Riječ je o vrhunskim električnim pedelec biciklima, odnosno biciklima koji imaju potporu elektromotora pri pedaliranju, s premium opremom. Dostupni su u šest kategorija za svaki teren i svaku potrebu.