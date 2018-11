Hrvatska osvojila Davis Cup!

Hrvatska je osvojila Davis Cup, postavši tako svjetski prvak u tenisu! Vjerojatno nam to nije prevelika utjeha za izgubljeno finale Svjetskog prvenstva od istog protivnika - Francuske, no pobjeda je slatka jer je ostvarena na njihovom terenu.

Nakon pobjeda Čilića i Ćorića prvog dana i vodstva od 2:0 parovi su u subotu vratili natjecateljsku draž pobjedom Herberta i Mahuta protiv Dodiga i Pavića. Ipak, Marin Čilić ovoga je puta izdržao pritisak i riješio pitanje pobjednika u četvrtom meču s brzih 3:0.

Osvojivši po drugi put naslov pobjednika Davis Cupa, hrvatska teniska reprezentacija se uvrstila na diobu devetog mjesta ljestvice pobjednika natjecanja koje se u ovom formatu održavalo od 1900. godine.

Hrvatska je prvi put slavila 2005. pobijedivši u finalu Slovačku sa 3-2. Na vrhu ljestvice nalaze se Amerikanci koji su upisali 32 pobjede, Australija je druga sa 28 naslova, a na diobi treće pozicije su Francuzi i Britanci sa po 10 pobjeda, a zatim slijede Švedska (7), Španjolska (5), Čehoslovačka/Češka (3), Njemačka (3), Rusija (2) i Hrvatska (2). Po jednom su slavili Italija, Argentina, Srbija, Švicarska i Južna Afrika.

Croatia wins a second #DavisCup title!@cilic_marin defeats Lucas Pouille 76(3) 63 63 to clinch a 3-1 victory over France