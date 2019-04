Game of Thrones - tko će vladati Westerosom?

Game of Thrones iliti Igra prijestolja je dosad najskuplj, najgledanija, najnagrađivanija i najviše piratizirana televizijska serijau povijesti.

Fanovi već mjesecima čekaju osmu i posljednju sezonu koja se najavljuje kao apoteoza koja će milijune ljubitelja ove fantazije oduševiti i rastužiti. Mnogi se ipak neće predati očaju uvjereni da Igre prijestolja žive vječno.

Mjesecima amateri nagađaju, a kladionice se time koriste, koji će od junaka zavladati imaginarnim Westerosom. Hoće li to bi šutljivi Bran Stark, sadašnji favorit za tron ili mnogo glamurozunji Jon Snow i Daenerys Targaryen koji za njim prilično zaostaju. Dosad najambicioznija serija u povijesti televizije samo je u posljednjoj sezoni koštala nekih 15 milijuna dolara po epizodi, prema Varietyju.

Prva od šest epizoda posljednje sezone bit će emitirana 14. travnja u Sjedinjenim Državama na kablovskoj televiziji HBO.

No to nije kraj, jer emitiranih 67 epizoda, uz knjige Georgea R.R. Martina po kojima su nastale "Igre prijestolja", otvorilo je fanovima čitav jedan svijet, beskrajan poput svemira.

Konvencija "Con of Thrones" 2018. privukla je 5000 ljudi u američki grad Nashville, kaže Melissa Anelli, glavna direktorica tvrtke Mischief Management, koja očekuje jednako toliko ljudi na ovogodišnjoj konvenciji u srpnju.

Stranica Archive Of Our Own (AO3, Naš vlastiti arhiv) sadrži više od 22.000 priča "fanfiction", koje objavljuju amateri nadahnuti GoT-om. Nije naodmet podsjetiti da su od serije svoj dio kolača ubrale i lokalne zajednice. Prihode su ostvarivale tijekom samog snimanja serije - statisti, domaći glumci, prehrana, prijevoz, smještaj, niz drugih organizacijskih i tehničkih usluga, ali i godinama poslije. Primjerice u Dubrovniku organizirane ture "Igre prijestolja" privuku izuzetno velik broj gostiju koji uz vodiča obilaze lokacije snimanja i pritom slušaju priče sa 'seta'. Tomu valja pridodati suvenire, kulinarstvo i drugo. "Postoje serije koje stvaraju ovisnost, no nijednoj to nije uspjelo kao GoT-u", kaže Lauren Christison, ljubiteljica serije.

Vrlo mračna i neuobičajeno složena, nasilna i srednjovjekovna serija "GoT" u samom početku nije obećavala da će privući tako raznorodnu publiku, ali njezina epika i duboko ljudska dimenzija nadmašila je sve i prikovala za ekrane i neoečkivano gledateljstvo, "muškarce i štrebere". GoT je stekao tako široku publiku jer su "teme moći, ljubavi, obitelji i uvjerenja prisutne u svakom liku", objašnjava Lauren Christison.

"Povijesno područje obuhvaćeno serijom toliko je obimno da može osvojiti razne tipove televizijskih gledatelja", objašnjava Lisa Woolfork, profesorica književnosti na sveučilištu Virginija koja je osmislila kolegij "GoT" i objašnjava: "Politička intriga, obiteljska drama, povijesna fikcija, viteštvo, čarobnjaštvo, svi su stilovi zastupljeni".

Serija ulaže "nevjerojatno mnogo truda u komentiranje suvremenog svijeta, a istodobno riječ je o fantaziji", kaže Valerie Garver, profesorica srednjovjekovne povijesti na sveučilištu Northern Illinois, koja je također predavala kolegij "Igre prijestolja". Garver tako citira poznatu rečenicu "Zima stiže", koja predviđa ledenu zimu, ali i mogući kraj svijeta, a autor književnog predloška George R.R. Martin priznaje da postoji paralela s klimatskim promjenama. Ta je tema, uostalom, središnji element posljednje sezone pod prijetnjom Kralja noći i njegove vojske zamrznutih zombija.

Neki smatraju da je serija mogla potrajati još sezonu ili dvije, no većina fanova, kao primjerice Lauren Christison prihvatila je neumitnost kraja i sprema se za šok "tko (od likova) mora umrijeti, a tko će preživjeti". Melissa Anelli uvjerena je da se fenomen "GoT" neće ugasiti 19. svibnja kada će biti emitirana posljednja epizoda.

Šesta knjiga Georgea R.R. Martina, koju se toliko dugo čekalo, trebala bi održati plamen živim, kao i "prequel" koji se tek priprema.

Zasad još nije odlučeno hoće li se održati konvencija "Con of Thrones" u 2020., ali kao što je i zajednica Harryja Pottera preživjela smrt sage, takav se scenarij može očekivati i za GoT, smatra Anelli.

Prošlu, 7. sezonu GoT-a pratilo je izravno u Sjedinjenim Državama 16,5 milijuna gledatelja, što je apsolutni rekord za jednu tv seriju. Izvan SAD-a prosjek gledanosti iznosi 30 milijuna ljudi po epizodi. U toj 7. sezoni serija je postigla i neslavan rekord po broju nezakonitog 'skidanja' s interneta, s više od milijardu piratskih pregleda.

Osma sezona bit će najskuplja u povijesti s proračunom od 15 milijuna po epizodi, odnosno 90 milijuna za ukupno njih šest. Sedma sezona koštala je ukupno 100 milijuna dolara za sedam epizoda. Prema podacima The New York Timesa, franšiza donosi HBO-u oko milijarde dolara prihoda na godinu. Ta je serija najnagrađivanija u povijesti s ukupno 38 Emmyja.

Osim Dubrovnika, turistički je serija donijela slatku zaradu i drugim lokacijama, Sjevernoj Irskoj, Islandu, a tu su i španjolski gradovi Osuna i Gerona. Dubrovnik je morao ograničiti broj posjetitelja koji su hrlili prošetati stazama slavnih likova.

Imena junaka nadahnula su roditelje pa je u Ujedinjenom Kraljevstvu ime Arya među 20 najpopularnijih. U SAD-u je najpopularnije ime Khaleesi. U negativne posljedice popularnosti svakako treba ubrojati pomamu za kupnjom pasa huskija. To je uzelo toliko maha da je jedan od glavnih glumaca Peter Dinklage morao pozvati fanove da prestanu kupovati huskije jer se pokazalo da je broj tih pasa koji su na kraju završili u azilu doslovce 'eksplodirao', odnosno povećao se za 700 posto 2011., po podacima udruge za zaštitu životinja PETA.